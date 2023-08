Des consultations sur le nouveau plan directeur sont en cours.

KINGSTON, ON, le 10 août 2023 /CNW/ - Parcs Canada invite le public à faire part de ses commentaires sur l'avenir du lieu historique national des Fortifications-de-Kingston, y compris le lieu historique national du Fort-Henry et le lieu historique national de la Tour-Murney. Les commentaires du public recueillis au cours du processus de consultation serviront à l'élaboration d'un nouveau plan directeur qui orientera les décisions et les mesures de protection des fortifications pour les dix prochaines années et au-delà.

Les lieux historiques nationaux témoignent du patrimoine riche et varié du Canada et permettent aux Canadiens et Canadiennes de découvrir la grande diversité de notre histoire. Les fortifications de Kingston, en tant qu'élément d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, sont au cœur du paysage de Kingston. Érigées autour du port de Kingston, elles constituent un imposant complexe de défense qui témoigne de l'importance de l'ancienne capitale du pays. Les fortifications, qui constituent la plus grande attraction touristique de la région de Kingston, offrent à la population canadienne des expériences patrimoniales enrichissantes qui mettent en lumière les liens entre chaque structure défensive et leur rôle stratégique dans l'histoire du Canada. De même, ce sont des lieux où l'ensemble des Canadiens et Canadiennes peuvent se familiariser avec la riche histoire et les perspectives des peuples autochtones, et s'en rapprocher.

L'ébauche d'un nouveau plan directeur pour le lieu historique national des Fortifications-de-Kingston propose deux objectifs clés pour l'avenir :

Relever les défis liés à la conservation de ces structures historiques afin que leur protection devienne une priorité et que la population canadienne puisse continuer à vivre des expériences mémorables et authentiques dans ces lieux. Rassembler la communauté grâce à un dialogue continu avec les partenaires de gestion, les résidents de la région, les visiteurs, les communautés autochtones, les partenaires locaux des secteurs du tourisme et du patrimoine culturel, et les intervenants afin de planifier l'avenir du lieu historique national des Fortifications-de- Kingston .

La meilleure façon de faire en sorte que le nouveau plan directeur de Parcs Canada pour les fortifications de Kingston intègre les perspectives des diverses populations culturelles du Canada est de faire participer un large éventail de gens au processus de consultation. Nous invitons donc les membres du public à passer en revue et à commenter l'ébauche du plan affiché en ligne à https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/on/kingston et à confirmer, à l'adresse [email protected], leur présence aux séances de consultations publiques à venir qui auront lieu au Centre des découvertes du Fort Henry. Les séances se dérouleront en anglais le 15 août, de 19 h à 21 h, et en français le 16 août, de 19 h à 21 h.

Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires par courriel à l'adresse [email protected] ou par la poste à :

Consultations publiques - LHN des Fortifications-de-Kingston

C. P. 665

Succursale Main

Kingston (Ontario) K7L 4X1

Les faits en bref

Situées à l'embouchure de la rivière Cataraqui et du fleuve Saint-Laurent , les fortifications de Kingston se composent de cinq installations militaires distinctes datant du XIX e siècle.

, les fortifications de se composent de cinq installations militaires distinctes datant du XIX siècle. Construites de 1832 à 1848 en tant que système de défense interdépendant, la concentration et l'orientation des fortifications en pierre calcaire vers l'eau témoignent de leur fonction essentielle de plate-forme défensive pour les canons.

Les fortifications de Kingston ont été construites pour défendre le canal Rideau et le chantier naval de Kingston contre une éventuelle attaque américaine.

ont été construites pour défendre le canal Rideau et le chantier naval de contre une éventuelle attaque américaine. Le lieu historique national du Fort-Henry est la pièce maîtresse du lieu historique national des Fortifications-de- Kingston , qui fait partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, et est fréquenté par plus de 100 000 personnes chaque année. Appartenant à Parcs Canada qui en assure l'administration, un partenariat avec la province de l' Ontario permet à la Commission des parcs du Saint-Laurent d'offrir ses programmes de renommée internationale dans cette structure impressionnante.

, qui fait partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, et est fréquenté par plus de 100 000 personnes chaque année. Appartenant à Parcs Canada qui en assure l'administration, un partenariat avec la province de l' permet à la Commission des parcs du d'offrir ses programmes de renommée internationale dans cette structure impressionnante. Le second premier ministre du Canada , Alexander Mackenzie , qui travaillait comme tailleur de pierre avant de se lancer dans la politique, a participé à la construction des fortifications de Kingston .

, , qui travaillait comme tailleur de pierre avant de se lancer dans la politique, a participé à la construction des fortifications de . Les lieux patrimoniaux sont un excellent moyen de profiter du plein air et d'en apprendre davantage sur l'environnement et l'histoire.

