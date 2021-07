En réponse à la COVID-19, l'Agence se concentrera sur l'avancement des plans de recherche sur les épaves du HMS Erebus et du HMS Terror pour la saison 2022.

GATINEAU, QC, le 7 juill. 2021 /CNW/ - L'histoire légendaire du voyage de sir John Franklin et la façon dont les connaissances inuites, la science et l'archéologie se conjuguent inspirent la population canadienne et les publics du monde entier.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Jonathan Wilkinson, a annoncé que l'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada réorientera ses efforts en 2021 pour soutenir les travaux liés au mandat de recherche et de conservation de l'Agence dans l'Est du Canada. Parcs Canada poursuivra sa collaboration avec les Inuits afin de mener d'importantes recherches sur les artefacts récupérés du HMS Erebus en 2019, et de faire progresser les plans pour la saison de recherche 2022.

Cette décision, appuyée par le comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour protéger le Nunavut et ses résidents des communautés isolées et à haut risque contre le nouveau coronavirus (COVID-19). Elle a été prise parce que les activités sur le terrain auraient entraîné un contact étroit entre le personnel de recherche itinérant et les communautés isolées du Nord et en raison des défis logistiques et des risques importants associés à la COVID-19.

Bien que les défis associés à la pandémie de COVID-19 aient reporté les travaux prévus pour 2021 aux épaves de l'expédition de Franklin, Parcs Canada continuera de mettre en valeur les recherches archéologiques en cours liées aux épaves du HMS Erebus et du HMS Terror. L'Agence mettra également en valeur le rôle des Inuits dans le premier lieu historique national géré conjointement au Nunavut, en rendant disponible du nouveau contenu lié à Franklin dans divers formats virtuels et numériques.

Parcs Canada communiquera des renseignements sur les activités de recherche de l'équipe d'archéologie subaquatique en 2021 à bord du navire de recherche océanographique (NO) David Thompson dans l'Est du Canada, dès que les détails seront confirmés.

Citations

« L'histoire de la science, de l'archéologie et de la collaboration avec les gardiens du savoir inuit racontée au lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror est une source d'inspiration qui continue de capter l'imagination et l'attention des publics du monde entier. L'Agence Parcs Canada reste déterminée à prendre les mesures nécessaires pour limiter la propagation de la COVID-19 et réduire le risque pour le Nunavut et ses communautés. Après une année charnière en 2019 au cours de laquelle nous avons récupéré plus de 350 artefacts de l'épave du HMS Erebus, et recueilli certaines des premières images intérieures du HMS Terror, nous sommes impatients de communiquer encore plus de résultats extraordinaires de la recherche en cours dans ce lieu précieux. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« Le comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin soutient la décision de Parcs Canada de reporter la saison de recherche en archéologie subaquatique de 2021 au Nunavut. Il est important de réduire les risques pour les communautés. Nous poursuivrons notre travail de conseil sur la gestion des épaves, et nous soutiendrons le travail en cours pour communiquer les histoires relatives au lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror. »

Fred Pedersen

Président, comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin



Les faits en bref

Le lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et -du-HMS Terror est le premier lieu historique national au Nunavut à être géré en collaboration. Le HMS Terror a été ajouté au lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et -du-HMS Terror en 2017, assurant la protection juridique du site de l'épave en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada . L'épave du HMS Erebus a été ajoutée au Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada en 2015.

Formé en 2016, le comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin, composé de membres de la collectivité et de représentants de la Kitikmeot Inuit Association, de la Fiducie du patrimoine inuit, du gouvernement du Nunavut, de l'industrie du patrimoine et du tourisme et de Parcs Canada, donne des conseils sur la gestion des épaves jusqu'à ce qu'une entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits soit conclue entre Parcs Canada et la Kitikmeot Inuit Association.

Depuis 2017, un programme de gardiens est en place au lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et -du-HMS Terror. Dans le cadre du programme, les Inuits de Gjoa Haven participent à la protection et la surveillance des épaves de l'expédition de Franklin et aide à intégrer le savoir inuit au activités et à la gestion du lieu historique national par Parcs Canada.

Depuis 2018, tous les artefacts nouvellement découverts du HMS Erebus et du HMS Terror sont la propriété conjointe du gouvernement du Canada et des Inuits. En avril 2019, le gouvernement du Canada et la Fiducie du patrimoine inuit ont signé un protocole d'entente détaillant la manière dont les deux organisations travailleront ensemble pour protéger, étudier, conserver et faire connaître les artefacts de l'expédition de Franklin.

En août 2019, Parcs Canada a diffusé des images vidéo extraordinaires et inédites du HMS Terror dans le cadre de l'une des entreprises d'archéologique subaquatiques les plus importantes et les plus complexes de l'histoire du Canada. En s'appuyant sur la toute première exploration remarquable de l'intérieur du HMS Terror, l'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada, en collaboration avec les Inuits, a récupéré plus de 350 artefacts du HMS Erebus.

