GATINEAU, QC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Parcs Canada, un chef de file reconnu en matière de conservation, prend des mesures pour protéger les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation et contribuer au rétablissement des espèces en péril au Canada. Parcs Canada collabore également avec des partenaires internationaux pour protéger la biodiversité et atténuer les effets du changement climatique à l'échelle du continent.

Pendant la rencontre annuelle du Comité exécutif du Comité intergouvernemental nord-américain pour la coopération sur la conservation des aires protégées (NAPA) tenue à Cancun, au Mexique, du 6 au 9 novembre 2023, Parcs Canada a signé un protocole d'entente avec des organismes partenaires des États-Unis et du Mexique afin de renouveler les efforts de collaboration pour la conservation des aires protégées.

Parcs Canada est l'organisation qui représente le Canada au sein du NAPA, qui comprend également le US National Park Service, le US Fish & Wildlife Service, le US Bureau of Land Management, le US Forest Service, le US Geological Survey (USGS), ainsi que la Commission nationale des aires naturelles protégées du Mexique. Établie en 2009, le NAPA est une initiative collaborative qui favorise l'échange d'idées, d'expériences, de bonnes pratiques et de solutions innovantes sur les possibilités de conservation partagées à l'échelle continentale et entre plusieurs agences et juridictions.

Ensemble, les agences membres du NAPA gèrent au moins 15 % de la masse continentale nord-américaine. Le NAPA s'engage à travailler au-delà des frontières pour relever les défis écologiques, économiques et sociaux communs. Le Comité y parvient notamment en partageant les meilleures pratiques de gestion et de recherche, en renforçant les capacités et en collaborant sur une compréhension commune de l'importance des aires protégées pour faire face à la double crise de la biodiversité et du climat.

Les domaines prioritaires actuels du NAPA comprennent des initiatives de collaboration d'intérêt trinational, telles que la gestion des aires protégées par les populations autochtones, la connectivité à l'échelle des écosystèmes et des paysages, la réponse au changement climatique, les sciences sociales et l'expérience du visiteur. Les travaux du NAPA soutiennent également les engagements visant à protéger la biodiversité et à conserver 30 % des terres et des eaux intérieures et 30 % des zones marines et côtières d'ici à 2030.

Parcs Canada souhaite remercier le Mexique pour avoir accueilli cette année la rencontre annuelle du Comité exécutif du NAPA. Le Canada se réjouit d'accueillir les agences partenaires pour la rencontre annuelle de 2024.

« Les agences du NAPA ont beaucoup à s'offrir mutuellement en matière de connaissances et d'expertise essentielles pour répondre à la double crise de la biodiversité et du changement climatique. Ce protocole d'entente renouvelé s'appuie sur les succès des 14 dernières années et constitue un témoignage de l'engagement continu de Parcs Canada à l'égard de la conservation des aires protégées et de la collaboration avec ses partenaires nord-américains sur des questions d'intérêt commun. »

Faits en bref

La publication la plus récente du NAPA est Favoriser l'inclusion et le respect : La collaboration avec les peuples autochtones dans la gestion et la mise en valeur des aires protégées en Amérique du Nord . Cette publication trilingue présente des exemples d'engagement significatif et tangible des peuples autochtones dans les agences du NAPA, en vue de renforcer les liens entre les communautés autochtones et les paysages qui font partie intégrante de leur bien-être social, culturel, spirituel et économique.

Cette publication trilingue présente des exemples d'engagement significatif et tangible des peuples autochtones dans les agences du NAPA, en vue de renforcer les liens entre les communautés autochtones et les paysages qui font partie intégrante de leur bien-être social, culturel, spirituel et économique. Anciennement Comité intergouvernemental nord-américain pour la coopération sur la conservation des milieux sauvages et des aires protégées (NAWPA), le protocole d'accord renouvelé supprime le terme « milieux sauvages » du nom du comité afin de mieux refléter le champ d'action plus large des agences du NAPA. Les milieux sauvages sont toujours inclus dans la définition des aires protégées du Comité.

Le protocole d'accord original, signé en 2009, a été le premier accord intergouvernemental au monde sur la conservation des milieux sauvages et a été l'un des principaux résultats du 9e Congrès mondial de la nature (WILD 9) qui s'est tenu à Mérida, au Mexique.

