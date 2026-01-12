Le projet restaurera les habitats, améliorera les installations destinées aux visiteurs, reliera les sentiers et renforcera la résilience climatique.

SCARBOROUGH, ON, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, ont annoncé l'attribution d'un contrat de 9,47 millions de dollars pour améliorer la plage et le marais de la Rouge dans le premier parc urbain national du Canada. Cet investissement facilitera la restauration des habitats, l'amélioration des installations destinées aux visiteurs et l'accessibilité dans l'une des zones les plus populaires et écologiquement importantes du parc, marquant une étape clé pendant l'année du 10e anniversaire du parc urbain national de la Rouge.

Le parc urbain national de la Rouge est situé à une heure de route de 20 % de la population canadienne et accessible par transport en commun. Il offre des possibilités inégalées d'explorer un paysage diversifié de forêts, de rivières, d'exploitations agricoles, de sentiers, de marais, d'une plage du lac Ontario et de 10 000 ans de riche histoire humaine.

Combiné avec le récent début de la construction du nouveau centre d'accueil des visiteurs, d'apprentissage et communautaire du parc, le projet d'amélioration de la plage de la Rouge reflète l'engagement de Parcs Canada à protéger la nature, à renforcer les liens avec les communautés et à améliorer les expériences des visiteurs dans le parc urbain national de la Rouge.

Le projet sera axé sur :

un nouveau sentier officialisé de 2,3 kilomètres accessible reliant la plage de la Rouge au sentier Mast;

la restauration écologique du marais de la Rouge;

des améliorations à la zone de stationnement de la plage supérieure, y compris une nouvelle installation de toilettes permanente;

une entrée améliorée avec une rampe accessible au nouveau point de départ du sentier, à la plage et au marais;

le démantèlement et la re-naturalisation du stationnement de la plage inférieure.

Façonné grâce à une vaste consultation menée par Parcs Canada auprès des Autochtones, du public et des intervenants, le projet d'amélioration de la plage de la Rouge comprendra des passerelles surélevées et des ponts pour protéger les zones humides sensibles, tout en offrant un accès plus sécuritaire au marais et à la plage. Il permettra de restaurer des habitats de zones humides et de forêts dégradés, améliorant les conditions pour les espèces indigènes et les espèces en péril, et incluera des mesures pour lutter contre l'érosion des rives et les inondations, ce qui soutiendra la durabilité et la résilience à long terme de cette zone populaire pour la faune et les visiteurs.

Citations

« Notre gouvernement s'engage à rapprocher la nature des gens, et le parc national urbain de la Rouge est un exemple parfait de la façon dont la nature peut prospérer à proximité immédiate de nos villes. Cet investissement fédéral dans le projet d'amélioration de la plage de la Rouge restaurera des habitats vitaux, améliorera les installations destinées aux visiteurs ainsi que l'accessibilité, et assurera la viabilité à long terme du premier parc urbain national du Canada, veillant à ce qu'il demeure un espace dynamique et sain pour la faune et les gens. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le parc urbain national de la Rouge est un joyau de la région du Grand Toronto, et notre gouvernement s'engage à préserver sa beauté naturelle et son patrimoine culturel profondément enraciné. Dirigé par Parcs Canada, ce projet renforcera l'intégrité écologique du parc et offrira aux visiteurs et aux communautés locales un nouveau sentier reliant le littoral du lac Ontario au populaire sentier Mast. Avec des installations renouvelées, ce projet créera des espaces accueillants pour tous, tout en préservant ce paysage précieux pour les générations à venir. »

L'honorable Gary Anandasangaree,

Ministre de la Sécurité publique

Les faits en bref

Le parc urbain national de la Rouge s'étend sur plus de 79 kilomètres carrés dans la région du Grand Toronto et est l'un des plus grands parcs urbains en Amérique du Nord.

Le parc abrite plus de 2 000 espèces de plantes et d'animaux, des exploitations agricoles, des sites du patrimoine autochtone et certains des bassins hydrographiques et des zones humides les plus importants de la région. Il se trouve à la limite nord de la zone biologique carolinienne, un type d'écosystème forestier qui soutient une riche diversité de vie.

Depuis l'établissement du parc urbain national de la Rouge en 2015, plusieurs jalons clés ont été atteints, notamment le groupement majeur de terres et la législation, ses premiers plan directeur et plan d'action visant des espèces multiples, 137 projets de restauration, 23 km de nouveaux sentiers, l'ajout de plus de 300 000 plantes indigènes et un investissement de 21 millions de dollars dans un futur centre d'accueil, d'apprentissage et communautaire.

Le contrat de construction du projet d'améliorations de la plage de la Rouge a récemment été attribué à Greenspace Construction Inc., une entreprise de construction environnementale basée dans la région du Grand Toronto ayant une vaste expérience de la réalisation de grands projets d'infrastructure.

Pour assurer la sécurité des visiteurs et des travailleurs, la plage et le marais de la Rouge sont actuellement fermés pendant les travaux de construction. Les visiteurs sont encouragés à planifier en consultant la page des Bulletins importants du site Web du parc urbain national de la Rouge.

