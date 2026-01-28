Dominant les falaises avec son rouge éclatant, le phare de Sainte-Marthe-de-Gaspé est depuis longtemps un repère pour les marins et une fierté pour la communauté

LA MARTRE, Québec, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a annoncé la désignation du phare de Sainte-Marthe-de-Gaspé en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux.

Le phare de Sainte-Marthe-de-Gaspé, également connu sous le nom de phare de La Martre, a été désigné phare patrimonial en raison de ses valeurs historique, architecturale et communautaire. Construite en 1906, cette imposante tour octogonale rouge s'élève à plus de 19 mètres de hauteur sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent et est considérée comme un repère historique et visuel hautement distinctif, demeurant un point de référence essentiel tant pour les marins que pour les visiteurs.

Faisant partie d'une chaîne de phares qui ont amélioré la navigation dans le golfe et le fleuve Saint-Laurent au XIXe et au début du XXe siècle, le phare de Sainte-Marthe-de-Gaspé a joué un rôle clé dans le soutien au transport maritime international et à l'industrie locale de la pêche. Son architecture distinctive, avec ses détails classiques, ses vues panoramiques et sa charpente en bois d'origine, reflète un style courant des phares canadiens de l'époque.

Aujourd'hui, perché au sommet d'une falaise de 18 mètres, le phare continue d'attirer les visiteurs. La communauté locale a acquis le phare en 1982 et, depuis, a aménagé des expositions et ouvert le site au public, préservant ainsi son héritage à la fois comme aide à la navigation et trésor culturel.

Cette nouvelle désignation porte à 115 le nombre total de phares répartis dans huit provinces qui sont maintenant protégés en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux. On compte parmi ces désignations quelques-uns des phares les plus importants du pays sur les plans architectural et historique, notamment le phare de Fisgard en Colombie-Britannique, le phare de l'île du Pot à l'Eau-de-Vie au Québec, et le phare de Point Amour à Terre-Neuve-et-Labrador, de précieux symboles du patrimoine maritime de notre pays.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en collaboration avec les groupes communautaires, les peuples autochtones et les autres ordres de gouvernement afin de faciliter la désignation des phares patrimoniaux et d'assurer leur protection pour le bénéfice et le plaisir des générations futures. Les désignations en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux sont faites par le ministre responsable de Parcs Canada, sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

« Le phare de Sainte-Marthe-de-Gaspé est un symbole fier du patrimoine de la péninsule gaspésienne et de la force de ses habitants. Depuis plus d'un siècle, il a guidé les marins et soutenu les moyens de subsistance locaux, et aujourd'hui, il continue de rassembler la communauté en tant que lieu d'apprentissage, de tourisme et de fierté culturelle. Grâce au rôle de Parcs Canada dans la reconnaissance et la protection des lieux historiques, cette désignation met en lumière l'importance du phare et rend hommage aux efforts remarquables des résidents qui se sont dévoués sans relâche pour en assurer la préservation au bénéfice des générations futures. »

« Cette désignation patrimoniale met en honneur la fierté des collectivités côtières envers leurs phares. Ces monuments locaux font partie intégrante de notre histoire maritime. Le phare de Sainte-Marthe de Gaspé s'ajoute désormais à plus de 100 phares au Canada reconnus pour cette distinction. »

Tout au long du XIXe siècle, le golfe du Saint-Laurent et le fleuve Saint-Laurent ont gagné en importance pour le Canada en tant que « porte d'entrée de l'Amérique du Nord ». La ville de La Martre a été développée le long d'un parcours couramment emprunté par les marins. C'était l'endroit où le fleuve Saint-Laurent se rétrécissait considérablement, ce qui en faisait un emplacement stratégique pour un phare.





La Loi sur la protection des phares patrimoniaux vise à protéger les phares ayant une valeur patrimoniale importante qui appartiennent au gouvernement fédéral. La Loi protège le caractère patrimonial des phares désignés et oblige les propriétaires à les entretenir de façon raisonnable. Sous certaines conditions, les phares patrimoniaux peuvent être vendus ou transférés à d'autres ordres de gouvernement, à des organisations communautaires à but non lucratif ou à des particuliers afin de promouvoir de nouvelles utilisations et d'assurer leur protection à long terme.





vise à protéger les phares ayant une valeur patrimoniale importante qui appartiennent au gouvernement fédéral. La Loi protège le caractère patrimonial des phares désignés et oblige les propriétaires à les entretenir de façon raisonnable. Sous certaines conditions, les phares patrimoniaux peuvent être vendus ou transférés à d'autres ordres de gouvernement, à des organisations communautaires à but non lucratif ou à des particuliers afin de promouvoir de nouvelles utilisations et d'assurer leur protection à long terme. Établie en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre responsable de Parcs Canada sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces aspects importants de notre histoire sont communiqués à la population canadienne. La Commission fournit également des conseils sur la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales, le Programme national des lieux de sépulture des premiers ministres du Canada et la Loi sur la protection des phares patrimoniaux.

