Pendant l'été 2020, un membre du public a transmis un renseignement aux gardes de parc de Parcs Canada à Lake Louise au sujet de l'enlèvement de fossiles issus des gisements de schistes argileux de Burgess. Une enquête menée au cours de l'été et de l'automne 2020 a mené à l'obtention d'un mandat de perquisition. Les gardes du parc national de la Mauricie et des voies navigables du Québec ont fait équipe avec la police de Longueuil pour perquisitionner dans une résidence privée de la région de Montréal le 20 novembre 2020. L'enquête a permis de récupérer 45 fossiles. Un expert du Musée royal de l'Ontario a confirmé qu'ils provenaient des parcs nationaux Kootenay, Yoho et Jasper. Les fossiles étaient majoritairement issus de la carrière du canyon Marble, dans le parc national Kootenay, un secteur qui n'est pas accessible au public à l'heure actuelle.

Les 45 fossiles ont été saisis, et le contrevenant a écopé d'une amende de 20 000 $ ainsi que d'une ordonnance de sursis de cinq mois assortie d'un couvre-feu. Il s'agit de l'amende la plus importante à avoir été infligée jusqu'à présent pour l'enlèvement illégal de fossiles des schistes argileux de Burgess. Le montant élevé montre bien la gravité de l'infraction et la grande importance du gisement fossilifère. L'argent provenant de l'amende sera versé au Fonds pour dommages à l'environnement, et il servira à financer des projets de rétablissement de la nature ainsi que de conservation d'habitats et d'espèces sauvages.

Cette enquête complexe témoigne de l'engagement de Parcs Canada à l'égard de la protection du patrimoine naturel du Canada ainsi que du soutien reçu de ses organismes partenaires dans cette affaire. Parcs Canada tient à remercier toutes les parties concernées, à savoir la GRC, la police de Longueuil, le Musée royal de l'Ontario ainsi que les gardes de parc de Parcs Canada en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec.

Les faits en bref

Identifiés pour la première fois en 1909 dans le parc national Yoho, les schistes argileux de Burgess sont largement considérés comme l'un des gisements fossilifères les plus importants de la planète. Les gisements de schistes argileux de Burgess renferment des fossiles de certains des premiers animaux complexes à avoir vécu dans les océans de notre planète, il y a plus de 505 millions d'années. C'est pour cette raison qu'ils ont été classés site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980.





La présence de fossiles dans les gisements de schistes argileux de Burgess situés en bordure du glacier Stanley, dans le parc national Kootenay, a été signalée pour la première fois en 1989 par des chercheurs du Musée royal de l' Ontario (ROM). La carrière du canyon Marble, également dans le parc national Kootenay, a été découverte par des chercheurs du ROM en 2012. Le Musée royal de l' Ontario possède maintenant plus de 10 000 spécimens de fossiles issus de ce nouveau gisement. Les recherches se poursuivent dans cette carrière et dans les environs.





Pour chaque expédition jusqu'aux gisements de schistes argileux de Burgess, les chercheurs doivent obtenir un permis de recherche et de collecte auprès de Parcs Canada. Le gouvernement du Canada reste propriétaire des fossiles prélevés. La collection de fossiles du ROM, qui est détenue en fiducie pour le compte de Parcs Canada, est activement utilisée à des fins de recherche, d'enseignement et d'exposition.





Les gardes de parc de Parcs Canada contribuent grandement à la protection du patrimoine naturel du Canada en fournissant des services d'application de la loi. En cas d'infraction à la Loi sur les parcs nationaux du Canada, ils veillent à ce que des mesures d'application de la loi sécuritaires, appropriées et efficaces soient prises.





Le 27 avril 2022, le contrevenant a plaidé coupable devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique à Cranbrook à deux accusations portées en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et du Règlement général sur les parcs nationaux, à savoir :

Enlèvement d'objets naturels (fossiles), en contravention avec l'article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux;

;

Trafic illégal d'animaux sauvages (fossiles retirés du parc national Kootenay) par transport, en contravention avec le paragraphe 25(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. L'article 25 de la loi s'applique à tout animal sauvage vivant ou mort; c'est la raison pour laquelle les fossiles sont visés par cette disposition.

Liens connexes

