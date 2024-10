TORONTO, le 5 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémore l'importance historique nationale de l'usine textile Penman lors d'une cérémonie spéciale de dévoilement d'une plaque à Penman Manor à Paris, en Ontario. L'usine textile Penman, située à Paris, en Ontario était autrefois la pierre angulaire de la Penman Manufacturing Company, le plus grand producteur canadien d'articles en laine tricotée à la fin du XIXe siècle. Fondée en 1868 par John Penman, l'histoire de l'usine illustre l'évolution de l'industrie textile dans la région ainsi que les tendances plus générales de l'industrialisation au Canada.

En 1887, l'entreprise s'est agrandie pour inclure une nouvelle usine de l'autre côté de la rivière Grand. Ces développements, ainsi que les activités d'autres entreprises de la région, ont fait de la vallée de la rivière Grand le cœur de l'industrie canadienne de la bonneterie. Les premières activités de l'usine textile Penman englobaient un large éventail de production de fils et de tricots, avant de se spécialiser dans la bonneterie. À la fin des années 1890, l'usine a eu un impact significatif sur l'emploi dans la communauté et, au début des années 1900, une grande partie de la main-d'œuvre était constituée de femmes britanniques célibataires, recrutées pour leurs compétences en matière de machines à bonneterie et de tissus tricotés.

Le fondateur John Penman a acquis d'autres usines en Ontario et au Québec avant de vendre l'entreprise qui devient Penmans Limited en 1906. En 1965, Penmans a été intégrée à la Dominion Textile Company. L'usine Nith River a été vendue en 1970 et a été reconvertie au fil des ans, notamment en propriété résidentielle au début des années 2000, ce qui a permis de préserver l'architecture extérieure de l'usine. Bien que ce site ne contribue plus à la fabrication de produits textiles, il reste un symbole du développement industriel qui a eu lieu dans tout le Canada au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné ce pays afin d'aider les Canadiens à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. Pour proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

« La commémoration de l'usine de textile Penman qui a lieu aujourd'hui souligne le rôle essentiel de l'industrie textile canadienne dans le façonnement de notre paysage économique et social. En dévoilant cette plaque, nous rendons hommage non seulement l'ingéniosité de John Penman, mais également aux travailleurs dont les compétences et le dévouement ont favorisé la croissance de cette région et du pays. Ce lieu rappelle l'héritage de l'industrialisation canadienne et, en préservant ces histoires, nous continuons à rapprocher les Canadiens et Canadiennes de l'histoire riche et variée de notre pays. »

L'usine textile Penman a été classée lieu historique national en 1989.

À la suite d'un incendie en 1874, John Penman a construit un bâtiment en briques à toit mansardé de quatre étages, ainsi que d'autres bâtiments, qui ont été connus sous le nom d'usine Penman n o 1.

a construit un bâtiment en briques à toit mansardé de quatre étages, ainsi que d'autres bâtiments, qui ont été connus sous le nom d'usine Penman n 1. La plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémorant l'usine textile Penman sera dévoilée à Paris , en Ontario , sur les terres et le territoire des Anishinaabeg, y compris les Mississaugas de la Première Nation de Credit, des Haudenosaunee, y compris les Six Nations de Grand River , et le territoire traditionnel des Attiwonderonk. Aujourd'hui, Paris est le lieu de résidence de nombreux membres des Premières Nations et des Métis.

commémorant l'usine textile Penman sera dévoilée à , en , sur les terres et le territoire des Anishinaabeg, y compris les Mississaugas de la Première Nation de Credit, des Haudenosaunee, y compris les Six Nations de , et le territoire traditionnel des Attiwonderonk. Aujourd'hui, est le lieu de résidence de nombreux membres des Premières Nations et des Métis. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . À ce jour, plus de 2 250 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . À ce jour, plus de 2 250 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration décrit une approche globale et attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

