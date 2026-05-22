Six Premières Nations partenaires et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique annoncent la création d'une réserve d'aire marine nationale de conservation (RAMNC), tandis que les Premières Nations déclarent simultanément une aire protégée et conservée autochtone (APCA)

KLEMTU, BC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, des dirigeants des Nations Wuikinuxv, Nuxalk, Kitasoo Xai'xais, Heiltsuk, Gitxaała et Gitga'at, le Canada et la Colombie-Britannique ont signé un accord historique visant à créer une réserve d'aire marine nationale de conservation (AMNC) sur la côte centrale de la Colombie-Britannique. Une aire protégée et conservée autochtone a été déclarée simultanément par ces nations. La RAMNC et l'APCA partagent la même superficie et le même nom. « Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon » (phonétiquement : Mi-â-iâll-touâ Ha-li-djo-gomme hOH-âne) est un nom de lieu composite hybride tiré des langues autochtones des nations partenaires, qui signifie « royaume du saumon, foyer du saumon ».

Photo : L’île Calvert Source : © Markus Thompson / Thalassia (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Cet accord d'établissement pour la RAMNC Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour la côte centrale de la Colombie-Britannique. Les partenaires de gouvernance et les parties intéressées, y compris les résidents, les entreprises, les pêcheurs, les administrations locales et le public, ont une occasion de travailler ensemble pour façonner l'avenir de la RAMNC. Les prochaines étapes comprennent la création d'un conseil de gestion collaborative et la mise sur pied d'un comité consultatif composé de représentants de divers secteurs et intérêts maritimes, y compris les pêches commerciales et récréatives et le secteur du tourisme. La RAMNC soutiendra de multiples utilisations grâce à un plan de zonage, qui sera élaboré au cours de la prochaine phase et comprendra des consultations, afin que les activités, y compris la pêche et le tourisme, puissent se poursuivre à Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon et soutenir l'économie locale.

Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon fait partie de l'initiative de Financement de projets pour la permanence de la mer Great Bear qui soutient l'intendance dirigée par les Autochtones sur la côte ouest du Canada. Adjacente à la forêt pluviale de Great Bear, la région est un haut lieu de la biodiversité qui abrite des espèces de poissons importantes d'un point de vue culturel et écologique, dont le saumon, l'eulachon et le hareng, des récifs coralliens et d'éponges en eau profonde extraordinaires, et un nombre impressionnant de baleines et d'autres mammifères marins.

L'établissement de Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon met en valeur le travail ancestral accompli par les nations qui prennent soin de l'environnement marin de la côte centrale depuis des temps immémoriaux. La création de cette aire protégée contribuera à l'épanouissement des écosystèmes marins, de la biodiversité et d'importantes valeurs culturelles. Elle soutiendra aussi les communautés autochtones et côtières, ainsi que les nombreux secteurs maritimes, dont les pêches, qui dépendent d'un océan sain.

Pêches et Océans Canada conserve son autorité réglementaire, y compris la gestion des pêches et l'application des règlements sur les pêches dans la réserve d'aire marine nationale de conservation Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon, et participera au conseil de gestion collaborative.

La création de Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon protégera les eaux côtières de la Colombie-Britannique, les limites définitives devant être confirmées dans le cadre de consultations continues, et s'appuie sur des années de collaboration et de planification marine sur la côte centrale et la côte nord, y compris les plans d'utilisation marine, le Partenariat pour les plans marins et le Plan d'action du réseau d'aires marines protégées.

Citations

« Au nom de ma nation, de mes aînés, de nos jeunes et de nos ancêtres, je suis très fière de faire partie de l'avancement de la protection marine sur la côte centrale. Pendant de nombreuses années, nous avons vu notre oolichan disparaître et nos stocks de saumon diminuer. Il est de notre responsabilité de prendre soin de cette terre, comme elle prend soin de nous, et de la soutenir d'une manière qui lui permette de s'épanouir et de prospérer. Je suis convaincue que les initiatives de protection marine de la RAMNC et de l'APCA de la côte centrale nous font avancer dans cette direction, nous permettant de soutenir les espèces qui n'ont pas de voix tout en veillant à ce qu'elles puissent continuer à soutenir les communautés et les cultures de la côte pour les générations à venir. »

Chef Marlou Shaw

Nation Wuikinuxv

« En tant que Nuxalkmc, nous détenons un su7ulm (titre ancestral) inaliénable sur nos terres et nos eaux, que nous gérons avec succès depuis des milliers d'années. Les responsabilités que les Nuxalk assument dans le cadre de notre su7ulm seront exercées dans le cadre des accords conjoints que nous avons conclus avec nos nations voisines et nos partenaires de la Couronne pour prendre soin de Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon pour les générations à venir. Ces accords de collaboration démontrent à quel point il est important que nous continuions à travailler ensemble pour protéger ces écosystèmes marins essentiels dont nous dépendons tous. »

Tlhmtimut Samuel Schooner

Conseiller en chef, Nation Nuxalk

« Nous sommes ravis d'annoncer cette nouvelle désignation, qui souligne notre engagement inébranlable envers la conservation marine. Cette aire marine protégée n'est pas seulement un sanctuaire pour la vie marine, mais aussi un pas en avant audacieux dans le cadre de notre responsabilité partagée en tant qu'intendants de l'océan. Pour la première fois dans l'histoire de notre nation, cette aire sera reconnue à la fois comme une aire protégée autochtone et une réserve d'aire marine nationale de conservation, unissant ainsi nos efforts aux gouvernements provincial et fédéral pour gérer cette précieuse ressource en collaboration. Il s'agit d'une étape attendue depuis longtemps qui améliorera la conservation et la durabilité tout en profitant aux pêcheurs commerciaux, récréatifs et des Premières Nations. Je pense que ce sera l'une des zones marines protégées les plus solides de la planète. »

Chef Chris McKnight

Nation Kitasoo Xai'xais

« Pendant d'innombrables générations, nos nations ont pris soin de ces eaux parce qu'elles sont inséparables de ce que nous sommes en tant que peuples côtiers. La création de Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon reflète des décennies de leadership, de collaboration et de persévérance autochtones pour protéger les écosystèmes marins qui soutiennent nos cultures, nos communautés et nos économies. Ces accords de collaboration sont une étape importante en vue de garantir que les générations futures continueront de profiter d'océans sains, d'une biodiversité florissante et de communautés côtières fortes sur la côte centrale. »

K̓áwáziɫ Marilyn Slett

Conseillère en chef, Conseil tribal Heiltsuk

« Ce travail rassemble de nombreux partenaires, mais il est fondé sur un engagement commun envers Wil Łooła Hoon, comme on l'appelle dans notre langue. Pour les Gitxaała, cet engagement reflète notre responsabilité de prendre soin de ces terres et de ces eaux qui subviennent aux besoins notre peuple depuis des milliers d'années. Grâce à la collaboration avec nos nations voisines, le Canada et la province de la Colombie-Britannique, nous construisons une base solide pour la conservation à long terme. »

Lou Ga Gwelks (Linda Innes)

Conseillère en chef élue de la Nation Gitxaała

« L'accord de création de Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon et le partenariat entre les nations et les gouvernements qui ont permis sa création constituent un exemple éclatant de ce qu'il est possible de réaliser lorsque l'accent est mis sur la protection et la gestion. Il s'agit d'un terrain d'entente sur lequel toutes les nations, tous les gouvernements et tous les intervenants peuvent s'accorder sur la nécessité de définir une voie claire vers une gestion durable des ressources et de veiller à ce que cette région et ses nombreuses ressources restent accessibles à tous les utilisateurs pour les générations à venir. »

Arnold Clifton, conseiller en chef

Sm'ooygit Wii Hai Waas

« De nombreuses générations de personnes vivant au Canada, actuelles et futures, bénéficieront de l'amélioration de la conservation et de la protection de l'environnement marin au large de la côte centrale de la Colombie-Britannique grâce à la vision, à la détermination et au travail des Nations Wuikinuxv, Nuxalk, Kitasoo Xai'xais, Heiltsuk, Gitxaała et Gitga'at, de Parcs Canada, du MPO et du gouvernement de la Colombie-Britannique. La nouvelle réserve d'aire marine nationale de conservation Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon aidera à conserver la biodiversité et contribuera à l'objectif de notre gouvernement de conserver 30 % des eaux marines et côtières du Canada d'ici 2030 et à soutenir les secteurs économiques qui dépendent d'écosystèmes marins sains. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Les nations de la côte centrale prennent soin de ces eaux depuis des milliers d'années. L'accord d'aujourd'hui le reconnaît et s'y appuie. Le nom Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon signifie « royaume du saumon, foyer du saumon », et il a été choisi pour une raison. Les aires marines nationales de conservation sont conçues pour de multiples usages, et la pêche se poursuit ici. Les pêcheurs commerciaux, récréatifs et des Premières Nations continueront d'utiliser cet espace comme un élément fort et durable de l'économie côtière, tout en permettant la protection des écosystèmes et des habitats clés dont dépendent les populations côtières. La prochaine étape consiste à mettre sur pied le conseil de gestion collaborative et le comité consultatif qui aideront à façonner l'avenir de cette région, avec les nations, les industries de la pêche commerciale et récréative et d'autres partenaires à la table. C'est ainsi que nous nous assurons que ces eaux restent saines et productives pour tous ceux qui en dépendent. Je tiens à remercier les Nations Wuikinuxv, Nuxalk, Kitasoo Xai'xais, Heiltsuk, Gitxaała et Gitga'at pour le travail qui nous a menés à cette étape importante. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

« Mia yaltwa Ha'lidzogm hoon abrite une vie océanique parmi les plus diversifiées du Canada. La protection de ces eaux contribue à maintenir la santé et la résilience des écosystèmes et honore les soins que les Nations Wuikinuxv, Nuxalk, Kitasoo Xai'xais, Heiltsuk, Gitxaała et Gitga'at ont prodigués à cet endroit depuis des milliers d'années. En travaillant ensemble, nous veillons à ce que ces environnements marins restent forts, pour la faune, pour les communautés côtières et pour les générations futures. »

L'honorable Nathalie Provost

Secrétaire d'État (Nature)

« La création de Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon est un pas en avant important pour les habitants et les communautés de la côte centrale. En protégeant ces eaux ensemble, nous renforçons l'intendance locale, soutenons la pêche et le tourisme durables et veillons à ce que l'océan continue de procurer des avantages culturels, écologiques et économiques à des générations de personnes vivant sur la côte et au Canada. »

Wade Grant

Secrétaire parlementaire pour la ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon se trouve au cœur de la forêt pluviale de Great Bear et de la mer Great Bear. C'est l'un des écosystèmes marins les plus productifs et les plus diversifiés de la planète, et un véritable trésor mondial. Ces eaux nourrissent des familles, soutiennent des emplois, ancrent des cultures et soutiennent des entreprises. La protection de cet endroit n'est pas seulement une question de conservation. En établissant cette RAMNC en partenariat avec les Premières Nations et le gouvernement du Canada, nous protégeons le bien-être à long terme de la côte centrale sur les plans économique, culturel et écologique. C'est un exemple clair de ce que nous pouvons réaliser lorsque nous travaillons ensemble. »

L'honorable Randene Neill

Ministre de l'Intendance des eaux, des terres et des ressources

« La protection de l'un des écosystèmes marins les plus importants sur le plan environnemental et culturel en Colombie-Britannique est un triomphe durable pour la côte centrale et pour tous les habitants de notre belle province. Le littoral accidenté et la riche biodiversité de la réserve d'aire marine nationale de conservation Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon sont essentiels aux communautés côtières. Cette protection permettra d'aider les communautés à fournir des protections culturelles et écologiques ainsi qu'à diversifier l'économie locale. »

L'honorable Tamara Davidson

Ministre de l'Environnement et des parcs, et députée de la côte nord - Haida Gwaii

Les faits en bref

Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon est nichée dans la mer Great Bear, dans la biorégion du plateau Nord sur la côte centrale de la Colombie-Britannique, l'un des environnements marins les plus riches et les plus exceptionnels au monde.

Les écosystèmes marins et la biodiversité sont des sources d'abondance et de prospérité économique pour les communautés côtières. La création de Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon contribue à faire en sorte qu'ils continuent à prospérer pour les générations actuelles et futures.

L'établissement de Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon s'appuie sur des années de collaboration et de planification marine sur la côte centrale et la côte nord, y compris les plans d'utilisation marine (Premières Nations), le Partenariat de planification marine (Colombie-Britannique-Premières Nations) et le Plan d'action du réseau d'aires marines protégées de la biorégion du plateau Nord (Premières Nations-Colombie-Britannique-Canada).

La RAMNC Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon représente un élément central du Plan d'action du réseau d'aires marines protégées de la biorégion du plateau Nord qui a été approuvé par 15 Premières Nations, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique en février 2023.

Document connexe

Document d'information : Mia-yaltwa Ha'lidzogm hoon : Une approche collaborative de la protection marine annoncée pour la côte centrale de la Colombie-Britannique

Liens connexes

Parcs Canada

Proposition de réserve d'aire marine nationale de conservation sur la côte centrale de la Colombie-Britannique

Central Coast Indigenous Resource Alliance (en anglais seulement)

Wuikinuxv Nation (en anglais seulement)

Nuxalk Nation (en anglais seulement)

Kitasoo Xai'xais Nation (en anglais seulement)

Heiltsuk Nation (en anglais seulement)

Gitxaała Nation (en anglais seulement)

Gitga'at Nation (en anglais seulement)

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Keean Nembhard, Attaché de presse, Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-292-6096, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Jean Sargeant, Central Coast Indigenous Resource Alliance, 250-888-0912, [email protected]; Ali White, Sanala Planning, 604-314-8693, [email protected]; Ministère de l'Intendance des eaux, des terres et des ressources, Relations avec les médias, 250-419-8775, [email protected]