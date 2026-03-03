Cette nouvelle approche assure la sécurité des visiteurs et la protection de l'environnement dans l'un des paysages côtiers les plus visités de la région de l'Atlantique

CHÉTICAMP, NS, le 3 mars 2026 /CNW/ - Parcs Canada exigera la réservation d'une place de stationnement, par plages horaires de quatre heures, au sentier Skyline à partir du 26 juin 2026. La capacité sécuritaire du Sentier Skyline, qui offre l'un des points de vue les plus emblématiques de la région de l'Atlantique, est donc régulièrement dépassée pendant la haute saison. L'ajout de l'aire de stationnement du sentier Skyline au Service de réservation de Parcs Canada aidera à protéger l'écosystème fragile du promontoire, tout en offrant aux visiteurs un accès prévisible et sécuritaire à ce point d'intérêt local favori.

Le sentier Skyline du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton offre une vue spectaculaire du golfe du Saint-Laurent. (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Le sentier Skyline est le plus fréquenté du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton et révèle un paysage parmi les plus célèbres de la province. Au cours des dernières années, l'affluence croissante de visiteurs a engendré des embouteillages fréquents et des fermetures temporaires du sentier, et des visiteurs s'y sont vu refuser l'accès. De plus, la promenade aménagée au promontoire de Skyline a été construite pour protéger la végétation fragile du piétinement. La surfréquentation accroît les déplacements hors sentier, et de nombreux visiteurs tentent d'améliorer la vue en s'écartant de la promenade, ce qui contribue à la dégradation de cet écosystème fragile. Ces tendances compromettent la sécurité et l'expérience des visiteurs, ainsi que la sécurité du personnel et la protection des écosystèmes fragiles.

Du 26 juin au 30 octobre, les visiteurs devront avoir réservé une plage horaire de quatre heures pour avoir accès au stationnement du sentier Skyline. La première plage commence à 8 h et la dernière à 17 h. Seuls les visiteurs ayant en main une confirmation de réservation pourront accéder au stationnement. La réservation de plages horaires sera fera par l'entremise du Service de réservation de Parcs Canada, en ligne ou par téléphone, lorsque les réservations commenceront le 6 mai 2026 à 9 h (HA).

Le coût du stationnement, incluant les frais de réservation, sera de 13 $ lorsque la place est réservée en ligne, ou de 15 $ lorsqu'elle est réservée par téléphone. L'ensemble des droits perçus servant à assurer l'entretien, la gestion et la sécurité des installations destinées aux visiteurs du Sentier Skyline, ainsi qu'au fonctionnement du service de réservation.

Parcs Canada collabore avec ses partenaires et ses intervenants pour informer les visiteurs et les communautés locales des nouvelles exigences en matière de stationnement réservé avant leur mise en œuvre, tout en promouvant faisant la promotion d'autres sentiers dans le parc national. Parc Canada continue de collaborer avec ses partenaires autochtones à l'intendance, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel commun du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

Pour en savoir plus sur le système de réservation d'une place de stationnement au sentier Skyline, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada à l'adresse suivante : https://parcs.canada.ca/capbreton.

Les visiteurs peuvent accéder au Service de réservation de Parcs Canada en consultant la page reservation.pc.gc.ca ou en composant le 1-877-737-3783. Les visiteurs provenant de l'extérieur de l'Amérique du Nord peuvent composer le 1-519-826-5391.

Il est fortement conseillé aux visiteurs de planifier à l'avance en réservant leur plage horaire pour le sentier Skyline et d'envisager des sentiers alternatifs lorsque le sentier Skyline est complet, en particulier en haute saison.

Le sentier Skyline est d'une longueur de 6,5 km, ou de 8 km si les visiteurs souhaitent faire la boucle arrière. Il faut généralement prévoir de 2 à 3 heures pour profiter pleinement de ce sentier.

Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton a accueilli près de 300 000 visiteurs en 2025.

Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton protège 950 km² d'écosystèmes acadiens, boréaux et côtiers. Le parc offre plus de vingt sentiers de randonnée ainsi qu'un bon nombre de plages, belvédères, terrains de camping et sites culturels.

