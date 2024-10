MALLORYTOWN LANDING, ON, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé son appui à la Politique sur l'intendance autochtone avant de participer à une cérémonie au parc national des Mille-Îles pour honorer et mettre en œuvre la politique avec des membres des Mohawks d'Akwesasne et des membres du Cercle d'intendance autochtone de Parcs Canada.

Cette politique, qui reconnaît et soutient l'intendance autochtone dans les lieux que Parcs Canada a pour rôle d'administrer, renforcera les liens entre les peuples autochtones et les terres, les eaux et les glaces protégées situées dans leurs territoires traditionnels, leurs terres visées par un traité et leurs terres ancestrales, et fera progresser les mesures définies dans le plan d'action du gouvernement du Canada relatif à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Élaborée en étroite collaboration avec le Cercle d'intendance autochtone, un groupe diversifié de dirigeants autochtones, la Politique sur l'intendance autochtone guidera la mise en œuvre du cadre d'intendance autochtone et créera des conditions propices à la continuité culturelle, à la sécurité culturelle et à la guérison des peuples autochtones.

La nouvelle politique s'appuie sur quatre principes clés :

Respect des droits, devoirs et responsabilités des Autochtones : Reconnaître et respecter les droits et titres autochtones tels que reconnus par l'article 35 de la Constitution canadienne, les traités historiques et modernes et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Il s'agit notamment de soutenir la conservation menée par les Autochtones et de veiller à ce que les voix des Autochtones soient au premier plan de la prise de décision. Favoriser les espaces éthiques : Établir et maintenir des relations respectueuses, fondées sur la vérité et des espaces culturellement sûrs. Cela signifie également que Parcs Canada travaillera avec les peuples autochtones pour soutenir une intendance qui s'appuie sur les connaissances et les visions du monde des Autochtones. Favoriser des relations saines et respectueuses : Soutenir les accords de cogestion dans lesquels les gouvernements et les communautés autochtones et Parcs Canada travaillent ensemble sur un pied d'égalité et dans le respect des lois et des protocoles autochtones. Assurer la continuité de la culture et de la langue autochtones : L'intendance autochtone des terres, des eaux et de la glace est fondée sur le lieu et diffère d'un endroit à l'autre. Cela signifie que les approches seront façonnées par le contexte local et favoriseront la sauvegarde des pratiques culturelles, des langues et des modes de vie.

La Politique sur l'intendance autochtone s'appliquera à tous les lieux que Parcs Canada a pour rôle d'administrer, notamment les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation et les autres aires patrimoniales protégées. Elle contribue aux efforts déployés par Parcs Canada pour adopter une approche respectueuse de la gestion et de la gouvernance des aires protégées, harmonisée avec les méthodes autochtones de gestion des terres, de l'eau et de la glace. Cette approche renouvelée est basée sur ce que Parcs Canada a entendu depuis des années de la part de ses partenaires autochtones, sur l'évolution des relations de Parcs Canada avec les peuples autochtones et sur le paysage juridique des droits autochtones.

Citations

« La Politique sur l'intendance autochtone est une mesure importante prise par le gouvernement du Canada pour respecter les engagements pris dans le cadre du plan d'action relatif à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette politique représente un véritable partenariat entre les peuples autochtones et Parcs Canada, dans le cadre duquel les systèmes de connaissances, les structures de gouvernance et les pratiques d'intendance autochtones guideront nos efforts collectifs ».

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Dans de nombreux lieux patrimoniaux et de diverses façons, les partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont repris l'intendance des terres, des eaux et de la glace avec l'appui de Parcs Canada. Cette politique officialise le rôle de Parcs Canada dans le soutien à l'intendance autochtone et garantit une intendance plus équitable, plus efficace et plus collaborative entre les communautés autochtones et Parcs Canada dans tous les lieux protégés d'un océan à l'autre. Les membres du Cercle d'intendance autochtone sont fiers des relations qu'ils ont développées avec Parcs Canada, et nous reconnaissons et célébrons l'importance de l'événement d'aujourd'hui pour honorer et mettre en œuvre cette politique ».

Cindy Boyko

Présidente du Cercle d'intendance autochtone et membre de la nation haïda

Faits en bref

La Politique sur l'intendance autochtone est innovante dans son approche, car elle a été élaborée dans un espace éthique et reflète les visions autochtones et occidentales de l'intendance et de la conservation. Les valeurs et les principes guideront la mise en œuvre de la politique proposée au moyen de plans et de stratégies d'intendance autochtone fondée sur le lieu.

La réserve de parc national Thaidene Nëné dans les Territoires du Nord-Ouest, où la Première Nation Łutsël K'é Dene dirige les efforts d'intendance, et l'Île-du-Prince-Édouard, où la création de la réserve de parc national de Pituamkek a été rendue possible grâce aux Premières Nations Lennox Island et Abegweit, sont des exemples de conservation dirigée par des Autochtones.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Personnes-ressources: Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]