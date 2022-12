Parcs Canada invite les contributions à la Table ronde nationale sur Parcs Canada

La table ronde nationale biennale sur les travaux de Parcs Canada se tiendra en janvier et février prochain et aidera à façonner les priorités continues pour les lieux historiques nationaux, les parcs et les aires marines de conservation.

GATINEAU, QC, le 2 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le Canada et le monde relèvent le double défi du changement climatique et de la perte de biodiversité et que les gens se tournent de plus en plus vers les lieux patrimoniaux naturels et culturels pour renouer avec la nature et en apprendre davantage sur l'histoire ; les lieux historiques nationaux et les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation jouent un rôle de plus en plus important dans la vie des Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la prochaine Table ronde du ministre sur Parcs Canada 2023.

La Table ronde du ministre est un dialogue biennal avec des personnes intéressées par le travail de Parcs Canada afin d'examiner les progrès accomplis dans la réalisation de l'important mandat de l'Agence et de discuter de l'avenir des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation. La Table ronde 2023 offre une occasion précieuse d'entendre les points de vue et les perspectives des groupes autochtones, des jeunes, des intervenants et de tous les Canadiens et Canadiennes sur les questions importantes auxquelles sont confrontés les lieux les patrimoniaux nationaux au Canada.

La consultation se concentrera sur cinq thèmes principaux :

Renforcement de l'accessibilité : Faire en sorte que tout le monde ait la possibilité de profiter des lieux patrimoniaux nationaux au Canada et d'en faire une expérience significative. Intendance autochtone des lieux patrimoniaux protégés : Faire progresser le leadership des Autochtones en matière de conservation du patrimoine naturel et culturel. Corridors écologiques : Relier les lieux protégés et conservés de manière à intégrer le savoir autochtone dans ces efforts et dans tous les autres aspects de son travail. Parcs Canada et la relance du tourisme : Le rôle de Parcs Canada dans la relance et la transformation future du secteur dynamique du tourisme au Canada . Écologisation des activités de Parcs Canada : Atteindre son objectif de zéro émission nette dans tous les aspects de ses activités.

Tout au long du mois de janvier et au début de février, les peuples autochtones et toutes les personnes vivantes au Canada, y compris les jeunes et les nouveaux arrivants, seront invités à participer et à échanger leurs points de vue sur ces sujets importants par divers moyens, notamment une plateforme de consultation en ligne, sur les réseaux sociaux et lors de séances de mobilisation des intervenants. Restez à l'écoute des canaux de médias sociaux de Parcs Canada, ou visitez le site Web de la Table ronde du ministre de Parcs Canada (www.parlonsdeparcscanada.ca) pour obtenir des mises à jour.

« Les lieux historiques nationaux, les parcs et aires marines de conservation sont appréciés par tous les Canadiens et sont un élément important de la réponse aux défis du changement climatique et du déclin de la biodiversité. Alors que nous nous apprêtons à accueillir les délégués du monde entier à la 15e réunion de la Conférence des Parties (CdP 15) pour discuter de la façon d'aller de l'avant avec ces défis, j'encourage toutes les personnes vivant au Canada à envisager la façon dont elles peuvent participer à cette consultation à venir pour échanger leurs points de vue avec Parcs Canada sur la façon dont nous pouvons renforcer nos objectifs communs en matière de protection des lieux précieux du patrimoine naturel et culturel. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Parcs Canada protège un vaste réseau de lieux du patrimoine naturel et culturel qui comprend 171 lieux historiques nationaux, 47 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.





La Loi sur l'Agence Parcs Canada exige que le ministre responsable de Parcs Canada permette à toutes les personnes vivant au Canada de donner leur avis sur les responsabilités de Parcs Canada. Le ministre doit donner suite aux recommandations découlant des consultations dans un délai de 180 jours.





exige que le ministre responsable de Parcs Canada permette à toutes les personnes vivant au de donner leur avis sur les responsabilités de Parcs Canada. Le ministre doit donner suite aux recommandations découlant des consultations dans un délai de 180 jours. La précédente Table ronde du ministre sur Parcs Canada remonte à 2020. Plus de 13 000 participants ont fait part de leurs réactions et de leurs points de vue par divers moyens, notamment des séances virtuelles, des questionnaires en ligne, des courriels et des lettres.

