ST. JOHN'S, NL, le 8 juill. 2024 /CNW/ - Un accès amélioré à la nature et aux espaces verts près des endroits où les gens vivent, travaillent et se divertissent est essentiel à leur bien-être. Les parcs urbains nationaux profitent à la biodiversité et constituent une solution naturelle pour aider à atténuer les impacts du changement climatique.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et Danny Breen, maire de St. John's, ont annoncé la signature d'une déclaration de collaboration confirmant leur engagement commun à explorer des options pour la création d'un parc urbain national à St. John's.

Le nouveau parc améliorerait l'accès à la nature et aux espaces verts pour les résidents de St. John's ainsi que pour les visiteurs et offrirait des occasions d'amplifier et d'honorer les voix et les histoires autochtones. Il créerait également des emplois, renforcerait l'économie locale et bonifierait le tourisme local et régional.

La voie vers la désignation d'un parc urbain national à St. John's sera explorée au cours des prochaines années grâce à une collaboration et à une coopération significatives avec les partenaires et les intervenants. Au fur et à mesure que les sites potentiels sont évalués, des liens possibles avec les lieux patrimoniaux existants administrés par Parcs Canada, y compris le lieu historique national de Signal Hill et le lieu historique national du Phare-de-Cape Spear, seront considérés.

Les parcs urbains nationaux fournissent un habitat aux animaux, y compris aux espèces en péril, et peuvent servir de corridors cruciaux pour la faune. Ce sont d'excellents exemples de solutions climatiques basées sur la nature, aidant à refroidir les villes et à absorber l'eau de pluie lors d'événements météorologiques extrêmes. Ils contribuent à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de changements climatiques en séquestrant le carbone et à l'engagement du gouvernement du Canada de conserver 30 pour cent des terres et des eaux au Canada d'ici 2030.

Au fur et à mesure que la collaboration progressera, Parcs Canada et la Ville de St. John's mobiliseront et travailleront avec d'autres organisations locales et régionales clés et des propriétaires fonciers pour s'assurer que le parc potentiel protège la nature, relie les gens à la nature et fait progresser la réconciliation avec les peuples autochtones.

« L'amélioration de l'accès à la nature et aux espaces verts est essentielle au bien-être de nos communautés. La signature de cette déclaration de collaboration entre Parcs Canada et la Ville de St. John's est une étape importante vers la création d'un parc urbain national dans cette belle ville, qui offrira aux résidents et aux visiteurs une chance de se rapprocher de la nature, de soutenir les économies locales et d'honorer les histoires autochtones. Cette initiative s'inscrit dans notre engagement plus large de conserver 30 pour cent des terres et des eaux au Canada d'ici 2030 et met en valeur le pouvoir des solutions fondées sur la nature dans notre lutte contre le changement climatique. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Un parc urbain national serait le premier du genre dans notre province et un atout incroyable pour notre région. C'est pourquoi cette déclaration de collaboration est une première étape inestimable dans un processus qui rapprochera notre communauté de la nature et de la réconciliation. »

Joanne Thompson

Député de St. John's-Est, Terre-Neuve-et-Labrador

« Chaque action que nous posons pour protéger notre environnement et réduire les émissions de gaz à effet de serre compte. L'annonce d'aujourd'hui visant à créer plus d'espaces verts dans la région de St. John's est une étape positive sur la voie de l'adaptation aux changements climatiques. Je félicite la Ville de St. John's et le gouvernement fédéral de collaborer à cette initiative passionnante, qui contribue à assurer la durabilité environnementale de notre province pour les générations futures. »

L'honorable Bernard Davis

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

« La Ville de St. John's est ravie de signer cette déclaration de collaboration avec Parcs Canada qui nous rapprochera de la création d'un nouveau parc urbain national dont profiteront les résidents, les visiteurs et la faune. Cette initiative s'harmonise avec plusieurs des objectifs et des priorités de la Ville de St. John's. Cela contribuera à construire une ville plus connectée, où les gens pourront non seulement se connecter les uns aux autres, mais aussi à la nature. Le parc urbain national contribuera également à faire progresser nos objectifs de durabilité et offrira une nouvelle occasion de célébrer et d'honorer les diverses cultures, les contributions et la résilience des peuples autochtones au Canada. »

Danny Breen

Maire, Ville de St. John's

Le vaste réseau d'aires protégées administré par Parcs Canada est une porte d'entrée vers la nature, l'histoire et 450 000 km² d'histoires d'un océan à l'autre.

Les nouveaux parcs urbains nationaux seront gérés selon un éventail de modèles de gouvernance souples, y compris des lieux administrés par le gouvernement fédéral, des lieux administrés par des tiers et diverses approches de partenariat.

En plus de la ville de St. John's, des travaux collaboratifs sont en cours pour désigner des parcs urbains nationaux dans la région de Victoria , C.-B. ; la région d' Edmonton , Alb. ; la région de Saskatoon, Sask. ; Winnipeg Man . ; Windsor Ont. ; et Halifax N.-É. Parcs Canada a également tenu des discussions préliminaires dans la grande région de Montréal, au Québec.

, C.-B. ; la région d' , Alb. ; la région de ; . ; ; et Halifax N.-É. Parcs Canada a également tenu des discussions préliminaires dans la grande région de Montréal, au Québec. Grâce à son réseau bien connu de sites du patrimoine culturel urbain, ainsi qu'au parc urbain national de la Rouge, Parcs Canada a une forte présence et une longue histoire de conservation dans les zones urbaines.

