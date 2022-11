Le programme collaboratif d'artistes en résidence entre maintenant dans sa cinquième année

INGONISH, NS, le 2 nov. 2022 /CNW/ - Parcs Canada et le Cape Breton Centre for Craft & Design sont heureux d'accueillir Erika Germain en tant qu'artiste résidente 2022 dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

Erika Germain est une artiste canadienne installée à Toronto, en Ontario. Elle a obtenu un baccalauréat en beaux-arts de la Emily Carr Universtity of Art + Design, où elle a été major de promotion, et une maîtrise en beaux-arts de l'Université Cornell.

Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton et l'artiste en résidence 2022 du Cape Breton Centre for Craft and Design, Erika Germain (Mérite : E. Madinsky/Parcs Canada) (Groupe CNW/Parcs Canada)

Dans sa pratique artistique, Erika Germain pose la question de la traduction, du langage et de la poésie comme instrument d'exploration des questions relatives au rituel, à la communauté, à la religion et à la pratique sociale. Ces interrogations font appel à des médiums allant de la peinture à l'écriture, en passant par la céramique, les installations et la sculpture, les médias imprimés, les médias livresques et la performance.

Mme Germain a commencé sa résidence le 1er octobre 2022 et elle restera à Ingonish pendant six semaines, soit jusqu'au 12 novembre 2022.

Le programme d'artistes résidents dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, qui en est à sa cinquième année, est l'occasion pour un artiste professionnel de se consacrer, pendant une période intensive, à la création de nouveaux projets ou de poursuivre des projets existants, dans un environnement naturel et paisible. Des espaces naturels comme le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton ont toujours été des sources d'inspiration pour de nombreuses personnes et soutenir la création et la jouissance de l'art est une autre des façons pour Parcs Canada d'encourager les gens à profiter du plein à se rapprocher de la nature.

Citations

« Je suis ravi d'apprendre que le programme d'artistes résidents dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton célèbre sa cinquième année de créativité et d'inspiration. Le gouvernement du Canada travaille avec des organisations comme le Cape Breton Centre for Craft & Design, pour offrir cette occasion exceptionnelle aux artistes comme Erika Germain. Je suis convaincu que la beauté naturelle du nord du cap Breton, ses couleurs d'automne à couper le souffle et l'atmosphère de calme et de réflexion qui règne dans le parc à cette époque de l'année sauront l'inspirer. »

Jaime Battiste,

Secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et Député de Sydney--Victoria

« Le Cape Breton Centre for Craft & Design est heureux d'accueillir Erika Germain sur l'île du Cap-Breton. Il est important d'offrir une expérience artistique aux résidents d'une communauté rurale du cap Breton. Nous nous réjouissons du succès que remporte ce programme année après année et nous sommes enchantés de poursuivre notre partenariat solide avec Parcs Canada. »

Lori Burke,

Directrice générale, Cape Breton Centre for Craft & Design

« Je suis ravie d'habiter et de travailler dans le magnifique paysage du cap Breton, où je pourrai explorer les thèmes de la communauté et de la connexion dans l'environnement local accueillant d'Ingonish. »

Erika Germain,

Artiste résidente

Les faits en bref

Le Cape Breton Centre for Craft & Design, un organisme à but non lucratif, est une figure de proue du développement éducatif, promotionnel et économique du secteur de l'artisanat sur l'île du Cap-Breton. Il compte parmi ses membres plus de 300 personnes et organisations réparties sur l'île.

Parcs Canada gère l'un des plus beaux et des plus vastes réseaux de lieux du patrimoine naturel et culturel au monde.

Parcs Canada a offert un programme d'artistes résidents à d'autres endroits du pays, notamment au lieu historique national de la Forteresse-de- Louisbourg , au parc national Banff , au parc national du Gros-Morne et au parc national Terra-Nova .

