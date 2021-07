WASAGAMING, MB, le 30 juin 2021 /CNW/ - Dans le cadre du programme Portes ouvertes à l'intention des peuples autochtones, l'Agence Parcs Canada et la Fédération des Métis du Manitoba sont fières d'annoncer que les citoyens métis du Manitoba sont exonérés du droit d'entrée au parc national du Mont-Riding.

En collaborant avec de nombreux groupes autochtones répartis aux quatre coins du pays, Parcs Canada et les peuples autochtones sont des partenaires lorsqu'il s'agit de préserver le patrimoine naturel et culturel et de faire connaître les histoires de ces endroits précieux. L'Agence Parcs Canada est déterminée à ce que son réseau de lieux patrimoniaux nationaux reconnaît et honore les contributions des nations autochtones, leurs histoires et leurs cultures ainsi que leur attachement particulier aux terres et aux eaux ancestrales.

Le programme Portes ouvertes à l'intention des peuples autochtones de Parcs Canada offre à ces derniers un accès facile aux lieux administrés par l'Agence qui se trouvent sur des terres avec lesquelles ils ont des liens traditionnels, en les exonérant du droit d'entrée afin de les encourager à renouer avec ces lieux patrimoniaux. La Fédération des Métis du Manitoba partage les liens traditionnels des Métis du Manitoba avec les terres et les eaux de la province qui sont protégées et gérés par Parcs Canada.

Pour accéder gratuitement au parc national du Mont-Riding, les citoyens de la communauté métisse du Manitoba doivent présenter à leur arrivée leur carte de récolte ou de citoyenneté de la Fédération des Métis du Manitoba. Sur présentation de l'une ou l'autre de ces cartes, Parcs Canada offrira aux citoyens métis du Manitoba l'entrée gratuite pour la durée de leur visite.

La santé et la sécurité des visiteurs et des employés sont de la plus grande importance pour le gouvernement du Canada. Parcs Canada suit les conseils des spécialistes de la santé publique et continue à faire tout son possible pour limiter la propagation de la COVID-19. Les visiteurs du parc national du Mont-Riding doivent suivre les conseils des spécialistes de la santé publique, notamment en ce qui concerne les bonnes pratiques d'hygiène et la distanciation physique de deux mètres. On demande aux visiteurs de planifier en consultant le site Web de Parcs Canada avant leur départ afin de savoir ce qui est ouvert, ce à quoi ils peuvent s'attendre, et comment se préparer pour leur visite.

« Le programme Portes ouvertes à l'intention des peuples autochtones de Parcs Canada vise à améliorer les relations avec les communautés autochtones en donnant accès aux parcs nationaux et lieux historiques nationaux. Constituant une étape importante en vue d'honorer notre engagement à l'égard de relations renouvelées avec les peuples autochtones, basées sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat, je suis ravi que Parcs Canada et la Fédération des Métis du Manitoba ont formalisé cette entente pour offrir l'accès gratuit au parc national du Mont-Riding à tous les citoyens métis du Manitoba. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La Fédération des Métis du Manitoba est fière d'annoncer que les citoyens métis du Manitoba auront un accès gratuit au parc national du Mont-Riding dans le cadre du programme Portes ouvertes à l'intention des peuples autochtones. Les Métis du Manitoba ont été un partenaire de négociation avec le Canada lors de la Confédération et les fondateurs de la province du Manitoba. Nous devons reconnaître l'importance historique du rôle que les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux ont joué dans la création de la Nation métisse, du Manitoba et du Canada. »

David Chartrand

Président, Fédération des Métis du Manitoba

« L'accès gratuit au parc national du Mont-Riding offre à nos citoyens métis du Manitoba une occasion stimulante de visiter et de renouer avec un des spectaculaires parcs nationaux du Canada. Ce programme donnera aux visiteurs l'occasion de s'informer sur l'histoire de la création de la Nation métisse, de la fondation du Manitoba ainsi que du rôle de Louis Riel et du gouvernement provisoire. »

Leah LaPlante

Ministre responsable des Ressources naturelles, Fédération des Métis du Manitoba

L'entente relative au programme Portes ouvertes conclue avec la Fédération des Métis du Manitoba sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025. Elle fera l'objet d'un examen en 2026 en vue de son renouvellement.

sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025. Elle fera l'objet d'un examen en 2026 en vue de son renouvellement. Les citoyens métis du Manitoba sont les bienvenus au parc national du Mont-Riding, et nous les invitons à s'identifier auprès du personnel des services aux visiteurs à leur arrivée afin de pouvoir y accéder gratuitement.

sont les bienvenus au parc national du Mont-Riding, et nous les invitons à s'identifier auprès du personnel des services aux visiteurs à leur arrivée afin de pouvoir y accéder gratuitement. Dans le cadre du programme Portes ouvertes à l'intention des peuples autochtones, les citoyens de la Fédération des Métis du Manitoba sont exonérés du droit d'entrée aux lieux historiques nationaux de la Maison-Riel et de Lower Fort Garry, qui sont situés au Manitoba .

sont exonérés du droit d'entrée aux lieux historiques nationaux de la Maison-Riel et de Lower Fort Garry, qui sont situés au . Les autres droits exigés pour les attractions et les services, comme le camping ou les programmes spéciaux, ou tout prélèvement, autres que les droits d'entrée, associés aux parcs nationaux et aux lieux historiques nationaux continuent de s'appliquer.

Le programme Portes ouvertes à l'intention des peuples autochtones ne prévoit que l'entrée gratuite au parc national du Mont-Riding; la chasse, la pêche, le piégeage d'espèces sauvages, la récolte de plantes ou d'objets naturels et l'extraction d'objets culturels ne sont pas autorisés dans le cadre du programme.

