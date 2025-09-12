Stewart est l'auteur de ce qui est considéré comme la première histoire écrite de la colonie de l'Île-du-Prince-Édouard

MOUNT STEWART, PE, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Auteur de l'ouvrage An Account of Prince Edward Island (1806), John Stewart (1758-1834) a grandement contribué à la compréhension et à l'interprétation de l'histoire, de l'écologie et des ressources naturelles de l'île.

Aujourd'hui, Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada ont reconnu l'importance historique nationale de John Stewart lors d'une cérémonie de dévoilement d'une plaque à l'écocentre de la rivière Hillsborough, à Mount Stewart. La plaque commémorant John Stewart est trilingue - anglais, français et mi'kmaq - et s'harmonise ainsi à la série de plaques du Réseau des rivières du patrimoine canadien situées le long de la rivière Hillsborough.

Connu sous le nom de « Hellfire Jack » en raison de son tempérament fougueux, Stewart est un auteur, politicien et titulaire de charge qui jouit d'une influence considérable sur l'Île-du-Prince-Édouard du début de l'époque coloniale. Considéré comme le premier historien de l'Île-du-Prince-Édouard, Stewart a écrit An Account of Prince Edward Island, un ouvrage qui donne un aperçu historique de l'île, une description détaillée de sa géographie et de ses ressources, ainsi qu'un portrait de la croissance de la colonisation européenne. En outre, le livre comprend des descriptions encyclopédiques de la flore et de la faune avant que les pratiques agricoles européennes ne dominent le paysage. Il ne contient toutefois que de brèves références à la culture mi'kmaw. Néanmoins, An Account of Prince Edward Island a un effet durable sur les connaissances sur l'histoire et l'écologie, tout en reflétant également une perspective qui a sans aucun doute affecté des collectivités telles que les mi'kmaq et les insulaires catholiques romains.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnages, les lieux et les événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de son passé. Le processus de désignation mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les nominations proposées par le public. À ce jour, on compte plus de 2 270 désignations à l'échelle nationale.

Les désignations historiques nationales témoignent des moments qui ont marqué l'histoire du Canada. Elles racontent les récits de ce que nous sommes et nous rapprochent du passé, enrichissant ainsi notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux procurent divers avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités dans lesquelles ils se trouvent.

« Je suis ravi de reconnaître l'importance historique nationale de John Stewart, auteur éponyme de la municipalité rurale de Mount Stewart. L'ouvrage de Stewart, An Account of Prince Edward Island, offre un rare aperçu du monde naturel de l'île au début du XIXe siècle et est encore aujourd'hui une source importante de renseignements sur l'histoire environnementale et naturelle de l'Île-du-Prince-Édouard. Les désignations historiques reconnaissent les personnes, les lieux et les événements importants qui ont façonné le Canada tel que nous le connaissons aujourd'hui, reflétant ainsi l'étendue de notre histoire commune, tant dans sa fierté que dans ses souffrances. J'invite la population canadienne à se renseigner sur John Stewart et sur son importante contribution à l'histoire de notre pays. »

« La Hillsborough River Association se réjouit de la reconnaissance officielle de John Stewart de Mount Stewart, à l'Île-du-Prince-Édouard, comme personnage d'importance historique nationale par cette plaque de bronze dévoilée aujourd'hui. En plus de sa contribution aux domaines politique et culturel, le capitaine Stewart a écrit un livre qui relate en grand détail l'histoire naturelle de l'île et qui comprend des sections exhaustives sur le sol, la production agricole, la foresterie, les mammifères, oiseaux, poissons, reptiles et insectes indigènes, et le climat. Il est remarquable que Stewart, en fin observateur de tous les aspects de la vie sur l'île qu'il était, ait rassemblé ses connaissances dans son livre écrit il y a près de 220 ans, une œuvre aujourd'hui considérée comme un trésor ayant une grande valeur historique. »

« John Stewart est l'un des nombreux personnages historiques canadiens dont l'héritage est nuancé. Pour les personnes qui ne s'intéressent qu'à sa carrière politique, il est souvent considéré comme une crapule, ses adversaire l'ayant surnommé « Hellfire Jack ». Aujourd'hui, nous soulignons son importance au sens large, et notamment la contribution qu'il a apportée en mettant par écrit l'histoire naturelle de la colonie, une source qui continue d'être consultée plus de 200 ans plus tard. »

Les faits en bref



La rivière Hillsborough a été intégrée au Réseau des rivières du patrimoine canadien en 1997.

a été intégrée au Réseau des rivières du patrimoine canadien en 1997. Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre responsable de Parcs Canada sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient transmises aux Canadiens.

conseille le ministre responsable de Parcs Canada sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient transmises aux Canadiens. La désignation de personnages, de lieux et d'événements d'importance historique nationale au Canada aide à raconter les récits de ce que nous sommes et nous rapproche du passé, enrichissant ainsi notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux procurent divers avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités dans lesquelles ils se trouvent.

aide à raconter les récits de ce que nous sommes et nous rapproche du passé, enrichissant ainsi notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux procurent divers avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités dans lesquelles ils se trouvent. La quasi-totalité des nominations proposées à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada provient des membres du public. Pour proposer la nomination d'un personnage, d'un lieu ou d'un événement historique associé à votre communauté, consultez le site Web de Parcs Canada, le processus y est expliqué : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

provient des membres du public. Pour proposer la nomination d'un personnage, d'un lieu ou d'un événement historique associé à votre communauté, consultez le site Web de Parcs Canada, le processus y est expliqué : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec la population canadienne afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin de faciliter l'atteinte de ce but, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche attrayante pour raconter l'histoire du Canada selon diverses perspectives.

Document d'information - John Stewart (1758 --1834)

