Cette collaboration favorisera la croissance du secteur touristique canadien.

GATINEAU, QC, le 28 avril 2023 /CNW/ - Le mandat de Parcs Canada consiste à protéger et à gérer les 224 lieux protégés qu'il administre pour le plaisir des Canadiennes et Canadiens d'aujourd'hui et des générations futures. En d'autres mots, il faut préserver leurs valeurs écologiques, culturelles et historiques tout en les offrant aux Canadiennes et Canadiens et au monde entier.

Pour appuyer son rôle dans l'offre d'expériences enrichissantes aux visiteurs, Parcs Canada collabore avec des peuples autochtones, des partenaires locaux, des entreprises, des fournisseurs de services et des chefs de file de l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC).

Parcs Canada et l'Association de l'industrie touristique du Canada ont récemment signé un protocole d'entente qui s'appuie sur des priorités complémentaires pour soutenir et mettre sur pied un secteur touristique résilient, tout en proposant à la population canadienne et aux visiteurs du Canada des occasions importantes de se rapprocher de la nature et de la culture.

Grâce à ce partenariat, Parcs Canada et l'AITC encourageront et soutiendront la création, le renouvellement et la promotion de produits touristiques, y compris les expériences des visiteurs dans les lieux administrés par Parcs Canada, les offres touristiques régionales associées et les produits touristiques autochtones, afin de renforcer la position du Canada en tant que destination internationale de choix.

« Les voyageurs nationaux comme les voyageurs internationaux sont à la recherche d'expériences authentiques, d'activités uniques et d'un lien plus profond avec la collectivité et la culture, en particulier les cultures et traditions autochtones. Aujourd'hui plus que jamais, Parcs Canada est particulièrement bien placé pour proposer et promouvoir des expériences touristiques significatives en partenariat avec des organisations industrielles de premier plan telles que l'Association de l'industrie touristique du Canada. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec l'AITC pour relier la population canadienne et les visiteurs et les lieux précieux que nous nous sommes engagés à protéger. »

Ron Hallman,

Président et directeur général, Agence Parcs Canada

« Je suis ravi d'annoncer la signature d'un nouveau protocole d'entente entre l'Association de l'industrie touristique du Canada et Parcs Canada. Ce partenariat marque une étape importante dans nos efforts pour promouvoir le tourisme durable et préserver le patrimoine naturel et culturel du Canada pour les générations futures.

En tant que principal défenseur de l'industrie du tourisme au Canada, nous reconnaissons l'importance de travailler en étroite collaboration avec Parcs Canada pour veiller à ce que les parcs nationaux, les sites historiques et les aires marines de conservation emblématiques de notre pays soient gérés de manière à concilier l'expérience des visiteurs et la protection de l'environnement. Ce nouveau protocole d'accord tient compte de notre engagement commun en faveur de pratiques touristiques responsables et les avantages mutuels de la collaboration.

Je suis très enthousiaste quant aux possibilités que permet ce nouveau protocole d'accord et je me réjouis de l'impact positif que nous pourrons avoir ensemble. Avec Parcs Canada comme partenaire privilégié, nous sommes convaincus que l'industrie du tourisme au Canada continuera à prospérer, offrant des expériences inoubliables aux visiteurs du monde entier tout en protégeant notre précieux patrimoine naturel et culturel. »

Beth Potter, présidente-directrice générale, Association de l'industrie touristique du Canada

Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont des destinations populaires au Canada , qui attirent plus de 21 millions de visiteurs par an. Les destinations de Parcs Canada jouent un rôle important dans l'industrie touristique canadienne.





, qui attirent plus de 21 millions de visiteurs par an. Les destinations de Parcs Canada jouent un rôle important dans l'industrie touristique canadienne. Avant 2020, le tourisme générait chaque année une activité économique se chiffrant à 102 milliards de dollars et la création de 1,8 million d'emplois. Le tourisme est un moteur économique important pour le pays, en particulier dans les régions rurales et éloignées, où se trouvent 56 % des emplois liés au tourisme du Canada . L'AITC agit au nom des entreprises touristiques canadiennes et fait la promotion de mesures favorables qui aident l'industrie à croître et à prospérer.

L'AITC est chargée de représenter les intérêts touristiques au niveau national. Son travail de défense des intérêts du secteur consiste à promouvoir et à soutenir des politiques, des programmes et des activités qui favorisent la croissance et le développement de ce dernier.





L'AITC s'efforce de guider l'industrie canadienne du tourisme afin que celle-ci soit la plus compétitive au monde.





L'AITC a comme mission d'être la voix de l'industrie touristique du Canada et d'améliorer sa compétitivité en tant que destination internationale grâce au leadership et au plaidoyer.





et d'améliorer sa compétitivité en tant que destination internationale grâce au leadership et au plaidoyer. L'AITC représente plus de 600 membres et des milliers de membres associés, et ce, d'un océan à l'autre.

