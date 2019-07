Parcs Canada donne le coup d'envoi aux célébrations de la fête du Canada avec le salut annuel au soleil au lieu historique national de Signal Hill

Entrée libre, activités spéciales et 450 000 km2 de moments mémorables d'un bout à l'autre du pays!

ST-JOHN'S, le 1er juill. 2019 /CNW/ - Le coup d'envoi des célébrations du 152e anniversaire du Canada a été donné aujourd'hui au cours du salut annuel au soleil tenu le jour de la fête du Canada au lieu historique national de Signal Hill. Cette cérémonie est une tradition locale à laquelle participent des centaines de visiteurs chaque année, et la première activité parmi une foule auxquelles la population canadienne prendra part un peu partout au pays.

La cérémonie d'aujourd'hui présente également une commémoration spéciale : elle marque le 103e anniversaire du premier jour de la bataille de la Somme, survenue pendant la Première Guerre mondiale. Le 1er juillet 1916, le Royal Newfoundland Regiment a essuyé de lourdes pertes lors d'une attaque frontale sur la ligne allemande, près de Beaumont-Hamel, en France.

Parcs Canada est résolu à offrir aux visiteurs des expériences significatives et de grande qualité. L'élaboration de nouveaux programmes et services novateurs permet à un plus grand nombre de Canadiens, dont des jeunes et des nouveaux arrivants, de découvrir le plein air et d'en apprendre davantage sur notre environnement et notre histoire.

Situés dans chaque province et territoire, les 171 lieux historiques nationaux administrés par Parcs Canada, comme le lieu historique national de Signal Hill, reflètent la richesse et la diversité du patrimoine du pays et permettent aux Canadiens d'en apprendre davantage sur leur histoire diversifiée.

Grâce à la carte d'entrée Découverte de Parcs Canada, les familles et les groupes auront des occasions illimitées de visiter les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation et les lieux historiques nationaux n'importe quand durant l'année. Le réseau d'aires protégées de Parcs Canada est une porte d'entrée vers la nature et l'histoire, et il présente 450 000 km2 de moments mémorables d'un océan à l'autre. Les visiteurs sont encouragés à planifier leur visite, notamment en commandant la carte d'entrée Découverte et en réservant leur emplacement de camping ligne sur le site Web du Service de réservation de Parcs Canada, pour vivre des moments inoubliables pendant la fête du Canada et les jours d'été.

« Les lieux gérés par Parcs Canada sont les plus beaux fleurons du Canada et racontent qui nous sommes, notamment l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones. La journée de la fête du Canada, l'entrée est gratuite dans tous nos parcs et lieux historiques nationaux. Parcs Canada préserve ces trésors nationaux au profit de tous les Canadiens. Il n'y a pas de meilleure façon de célébrer notre beau pays que de vous plonger au cœur de la nature et de l'histoire sans pareil du Canada. Bonne fête du Canada! »

L'honorable Catherine McKenna,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« La fête du Canada offre à tous les Canadiens une occasion de réfléchir aux valeurs et aux principes sur lesquels est fondé notre merveilleux pays et qui définissent notre identité nationale. Les activités spéciales comme le salut au soleil célébré ce matin au lieu historique national de Signal Hill donnent l'occasion à la population de se rassembler et de se rapprocher de notre culture et de notre patrimoine communs. À Terre-Neuve-et-Labrador, le 1er juillet marque également le Jour du Souvenir qui commémore le 103e anniversaire de la bataille de la Somme afin de ne pas oublier le courage et la bravoure dont ont fait preuve les membres du Royal Newfoundland Regiment qui ont répondu à l'appel en ce jour fatidique, il y a maintenant cent ans, à Beaumont-Hamel. »

Nick Whalen,

Député de St. John's East

Le salut au soleil célébré à l'occasion de la fête du Canada au lieu historique national de Signal Hill a été tenu pour la première fois dans les années 1980 par les Jaycess de St. John's .

au lieu historique national de Signal Hill a été tenu pour la première fois dans les années 1980 par les Jaycess de . Ce jour-là, l'entrée est gratuite dans tous les parcs nationaux et lieux historiques nationaux. Dans l'Est de Terre-Neuve, des célébrations de la fête du Canada sont prévues dans le parc national Terra-Nova , et le public est convié à diverses activités portes ouvertes et activités spéciales qui se dérouleront de 10 h à 18 h dans les lieux historiques nationaux du Phare-du-Cap-Spear, de Signal Hill, du Cottage-Hawthorne, de l'Établissement-Ryan et de Castle Hill.

sont prévues dans le parc national , et le public est convié à diverses activités portes ouvertes et activités spéciales qui se dérouleront de 10 h à 18 h dans les lieux historiques nationaux du Phare-du-Cap-Spear, de Signal Hill, du Cottage-Hawthorne, de l'Établissement-Ryan et de Castle Hill. Le gouvernement du Canada est heureux de continuer d'offrir l'entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada pour les jeunes de 17 ans et moins tout au long de l'année. En encourageant les jeunes à découvrir la nature et à mieux connaître notre histoire, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens de ces lieux protégés.

est heureux de continuer d'offrir l'entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada pour les jeunes de 17 ans et moins tout au long de l'année. En encourageant les jeunes à découvrir la nature et à mieux connaître notre histoire, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens de ces lieux protégés. Pour célébrer la diversité, Parcs Canada continue d'offrir l'entrée gratuite aux nouveaux citoyens canadiens pendant un an grâce à l'application mobile Canoo de l'Institut pour la citoyenneté canadienne. Visiter les lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada est une excellente façon pour les Canadiens de découvrir le plein air et de se familiariser avec leur environnement et leur histoire.

La dernière mise à jour de l'application de Parcs Canada facilite encore plus la planification des voyages dans les lieux de Parcs Canada partout au pays pour les nouveaux visiteurs. Ces derniers peuvent maintenant y trouver de l'information sur le programme d'initiation au camping et obtenir toutes sortes de renseignements utiles : matériel de camping approprié, conseils et recettes. Ils peuvent même planifier leur itinéraire au complet et créer une liste de vérification pour le camping.

Parcs Canada accorde de l'importance à la sécurité des visiteurs. Les visiteurs peuvent fournir leur part en s'informant, en planifiant bien leurs activités et en remettant leur itinéraire à un ami ou à un proche avant de partir. Renseignez-vous sur la faune du parc ou du lieu que vous visiterez pour nous aider à garder la nature au naturel en consultant nos dix conseils : https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/conseils-tips/faune-wildlife.

