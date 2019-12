Parcs Canada continue d'offrir des expériences enrichissantes aux visiteurs : nouvelle offre de ski de fond au parc national de la Mauricie

Le parc ouvre ses portes le 7 décembre prochain pour une nouvelle saison hivernale et une année de célébration. Depuis près de 50 ans, le parc est un terrain de jeu exceptionnel en pleine nature pour les amateurs de ski de fond, de marche nordique et de raquette. En avant-goût des festivités de 2020 qui entoureront le 50 e anniversaire de la création du parc, Parcs Canada offre aux visiteurs une nouveauté qu'apprécieront les adeptes de sports sur la neige.

La piste no 2, fermée depuis plusieurs années, sera à nouveau accessible. Le réseau de sentiers de ski de fond tracés et balisés gagnera 12 km et passera ainsi de 80 km à 92 km. La réouverture de ce sentier permettra aux fondeurs expérimentés de réaliser des boucles de 19,5 km à 42,5 km.

De plus, la populaire halte La Pêche a été reconstruite et agrandit. Rappelons que les visiteurs peuvent profiter de six sentiers de randonnée hivernale totalisant près de 60 km.

Afin de profiter au maximum de leur expérience au parc national de la Mauricie, les visiteurs sont invités à planifier leur séjour en consultant le site web www.parcscanada.gc.ca/mauricie, en téléchargeant l'application mobile de Parcs Canada et en suivant la page Facebook du parc (pnMauricie).

Citation

« Les sites de Parcs Canada appartiennent à tous les Canadiens et Canadiennes et constituent l'un des plus grands et des plus beaux réseaux d'aires naturelles et culturelles patrimoniales protégées dans le monde. L'hiver est un des éléments caractéristiques de l'âme du Canada et le parc national de la Mauricie est un endroit fabuleux pour en profiter pleinement. Le gouvernement du Canada invite les Canadiens et Canadiennes à redécouvrir la nature et les joies du plein air hivernal au parc national de la Mauricie, que ce soit en ski de fond, en raquette ou même, pour les plus audacieux, en camping. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des Affaires étrangères et député de Saint-Maurice--Champlain

Les faits en bref

Le parc national de la Mauricie offre des installations exceptionnelles pour profiter de l'hiver : un vaste réseau de sentiers de qualité pour tous les niveaux, une grande salle à manger pour casser la croûte au chaud avant ou après une randonnée, une terrasse extérieure avec foyer, une salle de fartage moderne et des installations sanitaires comprenant toilettes, douches et vestiaires.

Tous les jours, du 7 décembre au 31 mars, de 9 h à 17 h, les visiteurs pourront bénéficier des conseils de professionnels avisés au pavillon de services de la Rivière-à-la-Pêche.

Les 13 oTENTik, de l'hébergement de type prêt-à-camper, du terrain de camping de la Rivière-à-la-Pêche attendent les visiteurs qui désirent s'adonner au camping d'hiver confortablement grâce à un poêle à combustion lente. Un bâtiment de services où il est possible de préparer les repas et prendre une bonne douche chaude est situé à proximité.

Les sites de Parcs Canada sont une excellente façon pour les jeunes de faire l'expérience du plein air et d'en apprendre davantage au sujet de notre environnement et de notre histoire. L'entrée est gratuite à tous les endroits de Parcs Canada pour les jeunes de 17 ans et moins. Les activités de ski de fond et de raquette sont offertes gratuitement aux jeunes de 17 ans et moins.

Les laissez-passer saisonniers pour les activités hivernales seront disponibles au kiosque de perception de l'entrée Saint-Jean-des-Piles dès le 7 décembre.

Liens connexes

Parc national de la Mauricie

Application mobile Parcs Canada

Site Web de Parcs Canada



SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Julie Dumont, Agente, relations publiques et communication, Unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec, Agence Parcs Canada, 819-247-3710, julie.dumont2@canada.ca; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, pc.medias-media.pc@canada.ca

Related Links

www.pc.gc.ca