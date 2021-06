Aujourd'hui, Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil - La Petite-Nation, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, souligne l'achèvement d'un projet de 5,9 M$ qui aura permis la réalisation d'importants travaux de restauration des bâtiments patrimoniaux du lieu historique national du Manoir-Papineau.

Au cours des dernières années, le manoir a profité d'une restauration de son enveloppe extérieure, incluant la toiture. De plus, de nombreux travaux visant à assurer l'intégrité des infrastructures du musée familial, du hangar à grains et de l'allée seigneuriale ont été réalisés. Des efforts de conservation ont également été déployés pour protéger le chêne rouge de 300 ans qui se dresse devant le manoir.

Certaines interventions, telles que celles effectuées dans le sous-bassement du hangar à grains, ne seront pas visibles pour le visiteur, mais elles permettront d'offrir aux prochaines générations une expérience authentique et sécuritaire. Les visiteurs pourront tout de même découvrir des éléments qui contribuent à améliorer l'intégrité commémorative du manoir, notamment le retour de la couleur choisie à l'époque par Louis-Joseph Papineau pour le revêtement extérieur du manoir ou encore de ses initiales sur la façade sud de la toiture.

Après deux ans de fermeture, le lieu accueillera les visiteurs à compter du 26 juin 2021. L'expérience de visite pour la saison qui s'amorce a été planifiée de façon à assurer la santé et la sécurité des visiteurs et des employés de Parcs Canada.

Avant votre visite, il y a quelques points à ne pas oublier :

Planifiez. Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur les emplacements ouverts, sur ce à quoi s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services offerts. N'oubliez pas de consulter le site Web avant votre voyage.

Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur les emplacements ouverts, sur ce à quoi s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services offerts. N'oubliez pas de consulter le site Web avant votre voyage. Respectez les conseils des experts en santé publique. Nous devons tous faire notre part pour limiter la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité de chacun. Il est important de toujours respecter les restrictions de voyage, même lors de la visite de lieux historiques nationaux, de parcs nationaux et d'aires marines nationales de conservation.

Ne laissez aucune trace. Aidez-nous à garder ce lieu spécial propre en jetant tous vos déchets dans les poubelles réservées à cette fin ou en les ramenant chez vous.

« Le gouvernement du Canada investit dans les lieux historiques nationaux pour donner un avenir à notre passé et pour respecter l'engagement de Parcs Canada de contribuer à la croissance de l'industrie touristique de la région. Les travaux exécutés au lieu historique national du Manoir-Papineau visent à protéger et à préserver ce joyau patrimonial, tout en enrichissant l'expérience du visiteur d'aujourd'hui et des générations futures. J'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à découvrir un important pan de la vie de Louis-Joseph Papineau, un homme politique et ardent défenseur de la culture qui a marqué l'histoire de notre nation. »

Stéphane Lauzon

Député, Argenteuil--La Petite-Nation

« Le manoir Papineau fait partie du paysage de Montebello depuis toujours. Nous sommes heureux que Parcs Canada accorde autant d'importance à ce magnifique lieu et prenne les moyens nécessaires pour le préserver encore longtemps. Non seulement le lieu historique national du Manoir-Papineau est un attrait touristique important pour notre municipalité, mais il est aussi un havre de paix apprécié par les citoyens. »

Martin Deschênes, maire, Montebello

« Je souhaite remercier la communauté de Montebello pour leur patience tout au long de la réalisation de ces travaux importants pour assurer la pérennité du manoir et de ses dépendances. Je désire aussi saluer la rigueur et le professionnalisme de tous ceux qui ont fait en sorte que nos guides passionnés puissent aujourd'hui prendre le relais pour offrir à nouveau une expérience authentique et sécuritaire à tous nos visiteurs. »

Geneviève Caron

Directrice, unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec, Parcs Canada

Les faits en bref

Le lieu historique national du Manoir-Papineau commémore principalement Louis-Joseph Papineau et l'importance architecturale de son manoir, reflet de ses ambitions sociales, de ses goûts et de sa personnalité. Ce lieu témoigne aussi de l'homme qui, après avoir quitté l'avant-scène politique, se consacre tout entier à l'aménagement d'un domaine idéal et à la gestion de sa seigneurie de la Petite-Nation. Le lieu rappelle enfin le rôle de la famille Papineau dans la constitution du domaine.

Le gouvernement du Canada investit dans le lieu historique national du Manoir-Papineau dans le cadre du plus important plan d'infrastructure fédéral de l'histoire de Parcs Canada. En investissant dans l'infrastructure, Parcs Canada protège et préserve le patrimoine culturel et naturel du Canada, tout en stimulant les économies locales et en contribuant à la croissance du secteur touristique.

Les investissements des dernières années auront permis la restauration du revêtement extérieur et de la toiture du manoir, de la passerelle de l'allée seigneuriale ainsi que du musée familial et du hangar à grains. Le chêne a aussi bénéficié d'une analyse et de correctifs qui lui permettront de vivre encore plusieurs années.

Le lieu historique national du Manoir Papineau, qui accueille en moyenne 20 000 visiteurs par année, sera de nouveau ouvert au public à compter du 26 juin. Il sera possible de visiter le bel étage, le hangar à grain et de profiter de la tranquillité de l'allée seigneuriale et de la beauté des jardins.

L'Agence Parcs Canada demande aux visiteurs de faire preuve de prudence et de précaution dans leur fréquentation des lieux qu'elle gère, de respecter les directives des experts en santé publique, et de tout faire pour limiter la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité de chacun.

