Aujourd'hui, Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis, a inauguré la jetée amont du lieu historique national du Canal-de-Saint-Anne-de-Bellevue au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson. Le gouvernement du Canada a investi plus de 4 millions de dollars pour redonner accès aux citoyens et aux milliers de visiteurs à ce site emblématique.

Attrait touristique incontournable de la région, le lieu historique national du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue offre de beaux espaces pour les balades ou la détente et est la porte d'entrée d'une voie navigable marquée par plus de 150 ans d'histoire. Au cours de la dernière décennie, la jetée amont a subi les effets des changements climatiques et des inondations plus fréquentes causant des dommages à répétition. La surface de la jetée a donc été refaite de béton et d'insertions de bois, des matériaux qui seront plus résistants aux crues printanières et aux inondations.

De plus, ces dernières années le lieu historique national du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue a bénéficié d'une véritable cure de jeunesse avec, entre autres, l'ensemble des projets d'infrastructure de la jetée amont et de la réfection de l'écluse. Des améliorations notables ont également été apportées aux sentiers et aux aménagements du site. Les visiteurs pourront apprécier l'ajout de bancs en béton qui délimitent la largeur et le passage de la première écluse, de même que la gravure sur la pierre à l'entrée de la jetée, commémorant les dates de la première et de la deuxième écluse. Les nouvelles installations assurent la sécurité des usagers et le maintien des activités de plaisance qui sont associées à la vie du canal.

Le réseau des aires protégées au Canada joue un rôle important pour aider à faire face aux effets des changements climatiques. Grâce aux investissements dans l'infrastructure, Parcs Canada protège et préserve nos trésors nationaux, tout en soutenant les économies locales et en contribuant à la croissance du secteur du tourisme.

Citation

« Les répercussions des changements climatiques sur les sites gérés par Parcs Canada sont complexes. L'Agence s'est engagée à intégrer des mesures d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques dans son travail. L'aboutissement de l'important projet d'infrastructure de la jetée amont du lieu historique national du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue en fait foi. Il contribue à redonner accès à la population à cet attrait majeur de l'ouest de l'île de Montréal. C'est un énorme coup de pouce au tourisme et aux nombreux emplois qui en dépendent, tout en s'inscrivant dans une pratique de tourisme durable. On peut en être fier ! »

Les faits en bref

Situé à l'ouest de l'île de Montréal, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et l'île Perrot, le canal de Sainte-Anne-de-Bellevue constitue la porte d'entrée de l'Outaouais, une rivière de plus de 1200 km qui était autrefois la principale voie de communication vers le Nord et vers l'Ouest. Aujourd'hui, il fait partie d'un vaste réseau de canaux permettant de contourner des obstacles naturels, tels des rapides et des hauts-fonds, sur trois grandes voies navigables, soit le fleuve Saint-Laurent, la rivière Richelieu et la rivière des Outaouais.





La jetée amont du lieu historique national du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue est fermée au public depuis l'automne 2016. Alors que des travaux de réfection y avaient été entrepris, les inondations du printemps 2017 ont lourdement endommagé sa structure et son revêtement. Ceci a contraint Parcs Canada à maintenir la jetée fermée en raison d'enjeux environnementaux et de sécurité des visiteurs. Les travaux de réfection ont repris en mai 2020.





Le gouvernement du Canada a investi 14 millions de dollars pour réaliser des travaux d'infrastructures au lieu historique national du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue dans le cadre du plus important plan d'infrastructure fédéral de l'histoire de Parcs Canada. Cet investissement permettra d'assurer la protection et la préservation de ces endroits prisés dans l'avenir.





a investi 14 millions de dollars pour réaliser des travaux d'infrastructures au lieu historique national du Canal-de- dans le cadre du plus important plan d'infrastructure fédéral de l'histoire de Parcs Canada. Cet investissement permettra d'assurer la protection et la préservation de ces endroits prisés dans l'avenir. L'Agence Parcs Canada demande aux visiteurs d'être prudents et d'utiliser les lieux qu'elle gère avec précaution, de respecter les restrictions de voyage ainsi que les directives des experts de la santé publique, et de tout faire pour limiter la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité de chacun.

