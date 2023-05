Parcours PROF UDS - Un nouveau programme pour contrer la pénurie de main-d'œuvre

SAINT-GEORGES, QC, le 12 mai 2023 /CNW/ - L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) et la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) saluent l'offre de service de l'Université de Sherbrooke d'instaurer un nouveau programme pour contrer la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau scolaire en enseignement préscolaire primaire, secondaire ainsi qu'en adaptation scolaire et sociale.

« Le Parcours PROF répond à un besoin urgent dans le réseau et celui-ci nous permettra sûrement de diminuer le nombre d'enseignantes et d'enseignants non légalement qualifiés (NLQ) qui œuvrent dans nos classes », a déclaré M. Lucien Maltais, président de l'ADGSQ.

Pour sa part, la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré, mentionne que « la possibilité de reconnaître et de valoriser le bagage expérientiel des personnes à l'emploi est indéniablement une force de ce programme ! »

Le programme cible le personnel enseignant des niveaux précédemment mentionnés détenant un baccalauréat, mais non légalement qualifié. Le Parcours PROF propose un microprogramme de professionnalisation en enseignement de 15 crédits ainsi qu'un certificat de 30 crédits et il démarrera dès juin 2023. Un processus de reconnaissances des acquis sera intégré dès le processus d'inscription, pour le volet du certificat. Les personnes candidates seront identifiées et recommandées par les centres de services scolaires.

Avec une volonté ferme du ministère de l'Éducation de diplômer 90 % de ses élèves, il est important d'avoir du personnel qualifié dans nos classes. Pour y arriver, l'Université de Sherbrooke a été à l'écoute de ce besoin criant des centres de services scolaires. « Nous tenons à saluer la proactivité de l'Université de Sherbrooke et celle-ci pourra compter sur nous pour faciliter le déploiement de son programme », de conclure Mme Dupré et M. Maltais.

À PROPOS DE L'ADGSQ

L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) regroupe plus de 188 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que premier dirigeant du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves. L'ADGSQ compte également plus d'une centaine de membres retraités.

À PROPOS DE LA FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

