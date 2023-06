Parcours numérique Mur à mur : découvrez le parlement autrement!

QUÉBEC, le 1er juin 2023 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec est fière de présenter le parcours numérique Mur à mur, une nouvelle façon de découvrir les attraits incontournables et les lieux emblématiques du parlement.

Ce parcours numérique permet aux visiteurs et aux visiteuses d'explorer les lieux à leur rythme en utilisant leur téléphone intelligent ou leur tablette comme s'il s'agissait d'un audioguide. Chaque personne peut choisir entre deux parcours, soit « L'express » ou « Le grand tour », puis effectuer à sa guise le trajet proposé, d'une station à l'autre.

Au gré de leurs visites, les personnes découvrent ainsi les principaux points d'intérêt du pavillon d'accueil, de l'hôtel du Parlement, de la Bibliothèque ainsi que des jardins. Les personnes qui le souhaitent peuvent également se promener librement en suivant des codes QR disposés tout au long du parcours. Laissez-vous surprendre par des découvertes historiques, des anecdotes et des faits inusités!

Détails de l'activité

Durée : Entre 45 et 75 minutes

Langues : Français et anglais

Coût : Gratuit

Obligatoire : Pièce d'identité avec photo pour les gens âgés de 16 ans ou plus

Réservation obligatoire : En ligne ou sur place

Accessible aux personnes à mobilité réduite

https://www.assnat.qc.ca/parcours-muramur/

