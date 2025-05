Suzanne Guité, théâtre musical contemporain, un spectacle immersif sur l'artiste gaspésienne à l'Assemblée nationale du Québec

QUÉBEC, le 1er mai 2025 /CNW/ - Le 10 mai prochain, dans le cadre de la Programmation citoyenne, l'Assemblée nationale du Québec présentera en grande première le spectacle immersif Suzanne Guité, théâtre musical contemporain.

Portée par la compositrice gaspésienne Mathilde Côté, cette performance, inspirée par diverses correspondances écrites par Suzanne Guité (1926-1981), célèbre le parcours de cette sculptrice gaspésienne avant-gardiste. L'interprétation du volet musical de cette œuvre sera assurée par le Chœur Ad Vitam et la Maîtrise des petits chanteurs de Québec. Ces deux chœurs, sous la direction d'Anne Gilbert, seront accompagnés par Mathilde Côté au piano, André Lavergne aux guitares et Simon Dolan à la contrebasse, de même que par la percussionniste et comédienne Krystina Marcoux, qui incarnera Suzanne Guité. Zoé Jean-Deslauriers agit en tant que directrice de production.

« Suzanne Guité était un être plus grand que nature, brillante, passionnée, amoureuse, et complexe. Sur scène, plusieurs voix exprimeront et interpréteront ses pensées et sa quête », a souligné Mathilde Côté.

Grâce à la généreuse collaboration du Musée de la Gaspésie, le public pourra aussi découvrir Suzanne Guité, figure marquante de l'art et du féminisme en Gaspésie et au Québec, à travers quelques-unes de ses œuvres, exposées de manière éphémère dans l'agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale à l'occasion du concert.

Le public est invité à venir assister gratuitement à ce spectacle d'une durée de 40 minutes, le samedi 10 mai 2025. Deux représentations sont prévues, l'une à 10 h et l'autre à 13 h.

Qui était Suzanne Guité?

Suzanne Guité naît en 1926 à New Richmond. En 1936, sa famille déménage à Percé. À 17 ans, elle part étudier les arts à Chicago, Paris et Florence auprès de maîtres de renom. En 1951, elle fait la rencontre du peintre Alberto Tommi. Ils se marient et s'installent à Percé. En 1956, le couple fonde le Centre d'art de Percé.

Active et prolifique dans les années 1960 et 1970, la production de Suzanne Guité comprend des sculptures de bois et de pierre, mais aussi des murales, des tapisseries et des aquarelles. Jeune veuve et femme visionnaire, elle élèvera ses quatre enfants, gérera le Centre d'art de Percé et mènera sa carrière d'artiste, voyageant aux quatre coins de l'Europe et de l'Amérique.

À propos de Mathilde Côté, compositrice

Pianiste, compositrice et pédagogue, Mathilde Côté est une musicienne polyvalente. Issue de la famille du Festival en chanson de Petite-Vallée, elle évolue dans le milieu musical depuis qu'elle est toute jeune. Ses œuvres instrumentales ont été jouées d'un bout à l'autre du Canada, aux États-Unis et en Europe. Son premier opéra, La nuit est ma femme, d'après l'œuvre de Jack Kerouac, paraît sur étiquette Corne de Brume en 2022.

