Coup d'envoi de la 27e législature du Parlement écolier à l'Assemblée nationale du Québec!

QUÉBEC, le 8 mai 2025 /CNW/ - Les 8 et 9 mai 2025, l'Assemblée nationale du Québec accueille 123 jeunes de 6e année qui siégeront au salon Rouge à l'occasion de la 27e législature du Parlement écolier. Présidée par Mme Chantal Soucy, vice-présidente de l'Assemblée nationale, cette simulation parlementaire permet aux participantes et participants de découvrir les rouages de la démocratie québécoise.

Au fil de cette activité pédagogique, les élèves se familiariseront avec le fonctionnement du parlementarisme et l'importance sociale et historique de l'Assemblée nationale tout en développant leur intérêt pour l'engagement citoyen. Cette année, 29 écoles prennent part à la simulation, représentant 24 circonscriptions électorales du Québec.

« Le Parlement écolier est une expérience riche en apprentissages pour ces élèves. En plus de leur permettre de mieux comprendre le rôle fondamental de nos institutions démocratiques, cette simulation parlementaire les encourage à participer activement à la vie collective comme citoyennes et citoyens. Les points de vue de ces jeunes sont essentiels pour bâtir un Québec à leur image », a mentionné Mme Chantal Soucy.

Des projets de loi qui témoignent des préoccupations des jeunes

Pour cette 27e édition, les jeunes prendront la parole et débattront sur des enjeux qui leur tiennent à cœur en étudiant les projets de loi suivants :

projet de loi n o 1 : Loi visant à assurer une circulation sécuritaire des cyclomoteurs ;

; projet de loi n o 2 : Loi sur la formation du personnel scolaire en matière de détresse psychologique ;

: ; projet de loi n o 3 : Loi sur l'obligation de cours de natation ;

: ; projet de loi no 4 : Loi sur l'étiquetage des produits alimentaires transformés.

La Fondation Jean-Charles-Bonenfant soutient le Parlement écolier. Pour plus d'information, consultez le site Web Par ici la démocratie.

Annexe

Les circonscriptions électorales représentées lors de la 27e législature du Parlement écolier

Circonscription électorale Région Nom de l'établissement d'enseignement Acadie Montréal École Saint-Benoît Beauce-Sud Chaudière-Appalaches École Curé-Beaudet Brome-Missisquoi Estrie École Clé-des-Champs Champlain Mauricie École primaire de l'Académie-Sportive Charlevoix-Côte-de-Beaupré Capitale-Nationale École Saint-Pierre de L'Isle-aux-Coudres Châteauguay Montérégie École primaire Harmony Chauveau Capitale-Nationale École Montagnac Duplessis Côte-Nord École des Découvertes École Mgr-Scheffer École Netagamiou Gaspé Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine École des Prospecteurs Gouin Montréal École Saint-Étienne Hochelaga-Maisonneuve Montréal École Saint-Émile Lotbinière-Frontenac Chaudière-Appalaches École de la Clé-d'Or Maskinongé Mauricie École alternative de la Tortue-des-Bois Matane-Matapédia Bas-Saint-Laurent École Saint-Damase Mégantic Estrie École de la Voie-Lactée École des Trois-Cantons École Notre-Dame-de-Lorette Nelligan Montréal École Émile-Nelligan Richmond Estrie École Saint-Philippe Rouyn-Noranda-Témiscamingue Abitibi-Témiscamingue École des Collines Sainte-Rose Laval École le Baluchon Saint-Jean Montérégie École Saint-Johns Saint-Laurent Montréal Collège Jacques-Prévert Trois-Rivières Mauricie Collège Marie-de-l'Incarnation Verdun Montréal École Chanoine-Joseph-Théorêt Viau Montréal École Sainte-Lucie École Bienville

Source et renseignements :

Noémie Laliberté

Conseillère en communication

Téléphone : 367 995-8753

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec