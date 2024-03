Parcours Détermination - Près de 200 000 $ pour la formation des entrepreneurs de Rimouski-Neigette

RIMOUSKI, QC, le 5 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, annonce, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, l'attribution d'un soutien financier de près de 200 000 $ pour la réalisation du Parcours Détermination.

Ce programme de formation, conçu pour les entrepreneurs de la MRC de Rimouski-Neigette, est le fruit d'une collaboration entre la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette et le campus du Bas-Saint-Laurent de l'École des entrepreneurs du Québec.

Un parcours gagnant et adapté au contexte actuel

Le Parcours Détermination a pour objectif d'aider les gestionnaires à développer leurs compétences dans un contexte d'évolution de l'économie et du marché du travail qui demande de l'agilité de la part des personnes dirigeant de petites et moyennes entreprises.

Leadership, innovation et résilience sont à la base de cette formation d'une durée de 84 heures. Elle sera offerte dès le mois d'avril à un groupe de 20 entrepreneurs. L'approche pédagogique choisie pour le cheminement comprend des formations, des conférences et de l'accompagnement professionnel personnalisé.

Citations

« Ce soutien financier symbolise l'engagement de notre gouvernement concernant l'entrepreneuriat et l'innovation dans la belle région du Bas-Saint-Laurent. Le Parcours Détermination permettra l'établissement d'un lien entre les dirigeants des petites et moyennes entreprises et un réseau de soutien et de ressources, ce qui promouvra le développement d'une communauté d'entrepreneurs éclairés et innovants. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski

« Ce nouveau parcours, pour lequel notre gouvernement investit près de 200 000 $, permettra d'offrir des outils pertinents aux PME de la région. Dans le contexte actuel de transformation du marché du travail, veiller au développement des compétences des gestionnaires de tous les horizons favorise assurément la réussite entrepreneuriale. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'imprévisibilité du contexte économique actuel requiert une grande agilité de la part des gestionnaires, qui doivent souvent prendre des décisions cruciales dans des délais brefs. Les outiller fait partie du devoir de la Chambre de commerce, car leur succès est intimement lié à la vitalité économique de notre région. Notre équipe assure une vigie constante des formations, des conférences et des ateliers pour proposer aux membres des expériences qui enrichiront leurs connaissances, et le programme que nous annonçons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette volonté. »

Jean-Nicolas Marchand, directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette

« Les dernières années nous ont montré que les entrepreneurs doivent apprendre à être résilients, mais surtout à s'adapter aux changements. Avec le Parcours Détermination, on désire favoriser le développement des compétences des entrepreneurs en ce qui concerne la capacité à naviguer dans le changement et l'adaptation d'un modèle d'affaires aux circonstances. Le changement, c'est une opportunité. On veut aider les entrepreneurs à pouvoir en prendre conscience et à devenir plus innovants. »

Véronique Mariève Gosselin, directrice régionale du campus du Bas-Saint-Laurent de l'École des entrepreneurs du Québec

Faits saillants

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur le site Web de l'École des entrepreneurs du Québec.

Ce projet est financé par l'intermédiaire du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, administré par la Commission des partenaires du marché du travail. Il est réalisé dans le cadre du Programme Impulsion-Compétences.

SOURCE Cabinet de la ministre de l‘Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Renseignements: Sources: Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Marie-Laurence Saint-Pierre, Attachée de presse régionale de la députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 896-5897; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796