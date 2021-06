Parc Philippe-Lalonde - Création d'un nouveau parc permettant d'accéder au canal de Lachine

MONTRÉAL, le 25 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest est fier d'annoncer l'ouverture officielle du verdoyant parc Philippe-Lalonde qui permettra aux piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite d'accéder au canal de Lachine à partir de la rue Philippe-Lalonde. Éclairé à l'énergie solaire et muni d'un escalier et d'une rampe d'accès universel, ce nouvel espace vert, qui a nécessité un investissement de 408 500 $, répond aux impératifs environnementaux et aux enjeux d'accessibilité universelle.