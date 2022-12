Parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard - Le projet de reconstruction de la Grande passerelle et du belvédère du Petit butor est maintenant complété

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Avec ses 291 hectares, le parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard, situé dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, est l'un des huit parcs-nature ouverts au public. Celui-ci se caractérise par sa grande diversité d'écosystèmes.

Débuté en septembre 2021, le projet de reconstruction de la Grande passerelle et du belvédère du Petit butor est maintenant complété. Celui-ci fait suite à deux phases précédemment réalisées, soit l'aménagement du nouveau belvédère de la Pointe-aux-Carrières et la reconstruction de la Moyenne passerelle, achevés respectivement en 2018 et en 2019. Les aménagements réalisés contribuent à la notoriété et à la promotion du Grand parc de l'Ouest, qui sera, à terme, l'un des plus grands parcs municipaux du Canada.

La réalisation du projet de reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers dans le parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard s'inscrit dans la volonté de la Ville de protéger les milieux naturels, tout en les rendant accessibles à la population. Ces structures sont essentielles à la fréquentation des parcs-nature. Sans elles, de très nombreux secteurs, tels que les marais, les champs et les bois, ne seraient pas accessibles. Ces ouvrages permettent aux visiteurs de bénéficier de la richesse des écosystèmes et d'apprécier la faune et la flore qui les composent.

Alors que s'est amorcée la COP 15 à Montréal, ces aménagements démontrent bien l'importance qu'accorde la Ville à la protection de la biodiversité urbaine. La mise en valeur et la protection des milieux humides sont indispensables pour augmenter notre résilience face aux changements climatiques. La Ville pose des gestes concrets en mettant le respect de la biodiversité au cœur des aménagements.



« Notre administration prend à cœur la protection des milieux naturels et fait de la transition écologique une priorité. Grâce à ce projet d'aménagement, nous permettons à la population montréalaise d'avoir accès à des espaces naturels, riches en biodiversité, qui contribuent à la fois au mieux-être et à la résilience écologique. J'encourage les citoyennes et les citoyens de la métropole à venir profiter de l'expérience de découverte de ce milieu naturel exceptionnel. La nouvelle passerelle contribue aux déplacements actifs et encourage la pratique de l'activité physique avec des aménagements accessibles à tous », a souligné Caroline Bourgeois, vice-présidente au comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

« Nous sommes très heureux de pouvoir redonner un accès complet à nos citoyens de l'arrondissement et de la Ville de Montréal à ce joyau de faune, de flore et de forêt qu'est notre parc-nature de L'Île-Bizard. La préservation de ce site protégé est essentielle dans la lutte pour la protection de nos espaces verts », a déclaré Stéphane Côté, maire de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

