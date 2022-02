Rappelons que l'administration laurentienne œuvre à la préservation des milieux humides et à la création de ce nouveau parc-nature depuis plusieurs années en veillant à réunir autour de la table toutes les parties prenantes. Déjà, en 2016, elle commençait des échanges à ce sujet avec les autorités fédérales de l'époque, le ministre des Transports, l'Honorable Marc Garneau, et la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'Honorable Catherine McKenna. Ces échanges se sont poursuivis ensuite avec le successeur de cette dernière, l'Honorable Jonathan Wilkinson, en 2020.

Étape importante de consolidation

Représentant pour le conseil une étape importante de consolidation du parc-nature des Sources, cette nouvelle lettre adressée au ministre Guilbeault vise donc à l'inviter à collaborer avec l'arrondissement, la Ville de Montréal et la Ville de Dorval en soulignant que le moment de poser ce geste est idéal en raison de la convergence de divers intérêts.

Ceci a été mis en relief, entre autres, par la décision de la firme Médicom de renoncer à construire une usine dans une friche du secteur fréquentée annuellement par des centaines de papillons monarques et située dans l'ancien golf Dorval. Nommé communément « Champ des monarques », cet emplacement regroupe trois habitats contigus, soit une prairie dans sa partie centrale ouest, des milieux humides de part et d'autre de cette prairie et un milieu forestier situé dans la partie est du site.

« En raison de la médiatisation de la décision de Médicom et de la grande acceptabilité sociale qu'engendre actuellement ce projet de création du parc-nature des Sources, j'estime qu'il s'agit pour le gouvernement fédéral d'une occasion unique à saisir en cédant les terrains fédéraux nécessaires à la finalisation du projet et à la protection du milieu, lequel se trouve actuellement toujours à risque face à d'autres éventuelles implantations d'entreprises, a souligné le maire DeSousa dans la lettre. En collaboration avec l'arrondissement de Saint-Laurent, la Ville de Montréal et la Ville de Dorval, le gouvernement fédéral participerait à la création d'un legs vert important pour les prochaines générations en préservant une zone d'une grande richesse écologique en plein cœur d'une métropole effervescente et reconnue pour son côté innovateur. »

Parc-nature des Sources

Le parc-nature des Sources comporte actuellement une superficie de 47 hectares, laquelle pourrait atteindre jusqu'à 187 hectares avec la cession des terres fédérales visées. Abritant une biodiversité remarquable, il sera, de plus, l'un des premiers à être aménagés à proximité d'un important parc scientifique, soit le campus Saint-Laurent de Technoparc Montréal.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses

42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Renseignements: Sources : Josée Boudreau, chargée de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, [email protected] ; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 229-1673