Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation - Réouverture de la maison du Meunier

MONTRÉAL, le 19 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et responsable du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Émilie Thuillier, est heureuse d'annoncer la réouverture publique de la maison du Meunier.

« La maison du Meunier fait partie du site patrimonial du Sault-au-Récollet. Nous y avons réalisé avec succès des travaux de restauration, qui étaient essentiels à la conservation et à la mise en valeur de cet édifice qui remonte aux racines de notre ville. J'invite tous les Montréalaises et Montréalais à venir découvrir la "nouvelle" maison du Meunier et à apprécier son menu santé dans un décor naturel enchanteur », déclare Mme Thuillier.

Située dans le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, la maison du Meunier était fermée depuis 2017 pour permettre de réaliser des travaux majeurs de consolidation, de restauration et de réaménagement au coût de 1,4 M$. Aujourd'hui, ce joyau patrimonial construit en 1727 est doté d'une grande véranda. À l'intérieur, on y trouve un café et une salle à manger à l'étage, avec vue sur la rivière des Prairies. Un organisme d'économie sociale de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, La Corbeille Bordeaux-Cartierville, assure le service de traiteur.

« La maison du Meunier pourra accueillir tout le monde, car nous y avons fait des aménagements universellement accessibles. Les travaux ont aussi été réalisés dans une optique de développement durable. Aucun travail majeur ne devrait avoir lieu sur le bâtiment d'ici 25 ans », conclut Mme Thuillier.

