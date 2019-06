Parc national du Mont-Tremblant - Rigueur et tolérance zéro à la Sépaq

QUÉBEC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de la publication d'un article aujourd'hui dans des médias d'information relativement à de la pêche illégale, la Sépaq tient à réaffirmer qu'elle applique une politique de tolérance zéro à l'endroit du braconnage et qu'elle sanctionne sévèrement tout écart en cette matière.

Au terme d'une investigation exhaustive menée en 2018 au parc national du Mont-Tremblant, qui a débouché sur des constats d'infraction, les enquêteurs de la Direction de la protection de la faune ont jugé qu'aucun autre élément d'information ne justifiait la poursuite ou l'élargissement de l'enquête.

Il importe de préciser que la Sépaq a offert sa pleine et entière collaboration lors de l'enquête de la Direction de la protection de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui a eu accès à toute l'information jugée pertinente. La Sépaq a géré l'ensemble du dossier avec rigueur et diligence.

« La Sépaq rappellera sa politique de tolérance zéro à l'ensemble de son personnel ainsi que les hauts standards éthiques auxquels ils sont tenus à titre d'employés d'une société d'État, a déclaré le président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron. La conservation et la protection de la faune sont au cœur de la mission des parcs nationaux et la Sépaq prend très au sérieux ses responsabilités à cet égard. »

Cette politique de tolérance zéro prévoit des mesures disciplinaires pour toute infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, à la Loi sur les pêches et à la Loi sur les parcs, ainsi que les règlements qui en découlent.

