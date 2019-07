Parc national du Mont-Orford - Investissements de 1,3 M$ pour le vélo de montagne et le prêt-à-camper

ORFORD, QC, le 2 juillet 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, et la vice-présidente à l'exploitation des parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), Mme Catherine Grenier, ont annoncé aujourd'hui des investissements de 1,3 M$ pour le développement du vélo de montagne (phase 2) et l'ajout de nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile au parc national du Mont-Orford.

Vélo de montagne - phase 2

La phase 1 du développement de sentiers dédiés au vélo de montagne et au vélo à pneus surdimensionnés (VPS - fatbike), annoncée en 2018 à titre de projet-pilote et complétée la semaine dernière pour sa version estivale, connaît déjà une popularité au-delà des attentes. Les cinq sentiers totalisant 12 km ont été créés pour des cyclistes de niveaux débutant et intermédiaire.

Avec des investissements de 814 000 $, une deuxième phase ajoutera 20 km au circuit initial pour offrir 32 km de sentier, ce qui rehaussera l'expérience des cyclistes et permettra au parc national du Mont-Orford de se positionner comme une destination de vélo de montagne. Les sentiers ajoutés seront de tous les calibres (débutant, intermédiaire et avancé). Les tracés sont en cours de conception et seront accessibles dès le début de l'automne 2020. De plus, certains de ces nouveaux sentiers seront disponibles dans leur version hivernale pour le VPS à partir de l'hiver 2020.

Prêt-à-camper Étoile

Côté hébergement, un investissement de 445 000 $ permettra la rénovation du camping rustique Vallonier ainsi que l'ajout de six unités du nouveau modèle de prêt-à-camper Étoile, entièrement conçu par les équipes de la Sépaq.

De forme cubique, le prêt-à-camper Étoile offre plus de hauteur, plus de rangement et plus de capacité d'accueil (6 personnes). Les campeurs apprécieront les trois lits à deux places pour y passer confortablement la nuit, la belle luminosité ainsi que la grande galerie. Un espace vivant et entièrement repensé qui fera le bonheur des utilisateurs, particulièrement les familles.

Cela s'ajoute à l'offre actuelle de 30 unités de prêt-à-camper et de près de 450 sites de camping, ce qui en fait l'une des destinations de camping les plus prisées du réseau Sépaq.

Citations

« Le parc national du Mont-Orford est une destination phare du réseau des parcs nationaux québécois. Les investissements annoncés hausseront la capacité et la qualité d'accueil du parc. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« Avec ces investissements, le parc national du Mont-Orford pourra renforcir son positionnement de station de plein air avec ses partenaires régionaux et ainsi accroître son attractivité touristique. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'expansion du réseau de vélo de montagne pourra encore mieux répondre à la demande de la population locale, qui apprécie déjà les nouveaux sentiers, et également attirer des visiteurs dans notre région. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« Nous sommes très heureux du succès du projet-pilote (phase 1) du développement de la nouvelle activité vélo de montagne dans le réseau de la Sépaq. Nous constatons que cela répond réellement à un besoin de notre clientèle et nous réjouissons de pouvoir en offrir davantage. »

Catherine Grenier, vice-présidente à l'exploitation des parcs nationaux de la Sépaq

Détails des investissements au parc national du Mont-Orford Phase 2 de l'aménagement de sentiers de vélo de montagne 814 000 $ Implantation de 6 unités de prêt-à-camper Étoile

Rénovation du camping rustique Vallonnier 445 000 $ TOTAL 1 259 000 $

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Mélanie Pageau, Directrice des communications par intérim, Sépaq, 418 380-5875, poste 2265, pageau.melanie@sepaq.com; Vincent Bolduc, Attaché politique et adjoint principal aux communications, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, 418 473-1966, vincent.bolduc@mffp.gouv.qc.ca

