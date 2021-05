Parc national de la Pointe-Taillon - Le nouveau secteur Camp-de-Touage-les-Îles voit le jour

Le projet évalué à 10,7 M$, soit près de 6,5 M$ pour la mise en valeur du secteur et de 4,2 M$ pour l'aménagement de la route d'accès, valorise un site patrimonial rempli d'histoire et recèle un important potentiel récréotouristique pour la région.

Une offre à faire rêver

La mise en valeur du nouveau secteur Camp-de-Touage-Les-Îles a débuté par l'aménagement d'un nouveau camping situé en bordure de la Baie des Cauchon. Ses 80 emplacements, 36 sans service et 44 avec deux services, sont prêts à accueillir tout type d'équipement et offrent une vue époustouflante sur le magnifique lac Saint-Jean. Le site traversé par la Véloroute des Bleuets comprend aussi un centre de découverte et de services, un atelier entrepôt et un quai de mise à l'eau.

Pour les amateurs d'histoire, une aire de pique-nique et de feu a été aménagée de façon à rappeler l'époque de la drave et du touage sur le lac Saint-Jean. En s'approchant du bord de l'eau, les plus curieux pourront apercevoir les vestiges des fondations des quais d'autrefois. Un sentier riverain longe également le site et garantira des frissons aux amoureux de couchers de soleil. Des points de vue imprenables surplomberont le magnifique lac Saint-Jean pour permettre aux vacanciers de contempler son immensité et de rêver à la trentaine d'îles et d'îlots qui le parsèment.

Une panoplie d'activités

En plus de l'offre variée déjà disponible au parc national de la Pointe-Taillon, telle que le vélo et les activités nautiques, les activités d'interprétation et de découvertes, que ce soit en groupe ou en autonomie, seront bonifiées afin d'assouvir la soif de savoir des visiteurs. Pour ceux qui souhaitent vivre une aventure à la Robinson Crusoé, certaines îles deviendront accessibles dès cet été le temps d'une journée pour une expérience hors du commun.

Citations :

« L'agrandissement du parc national de la Pointe-Taillon se veut une démarche structurante, avec une vision à long terme. Il fera rayonner la région, ici, au Québec, comme ailleurs dans le monde, et permettra à tout un chacun un accès privilégié à notre nature. Je suis particulièrement fier de ce projet rassembleur et générateur pour l'économie régionale qui témoigne de la force mobilisatrice des acteurs du milieu sans qui l'initiative n'aurait pas été possible. »

Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour

« C'est une excellente nouvelle pour la vitalité du secteur qui contribuera davantage à notre industrie touristique. C'est nécessaire d'investir dans nos lieux publics afin que la population puisse jouir de tous ces attraits ! Avec la situation actuelle, il est encore plus agréable de se réunir dans ces lieux sympathiques pour y vivre des moments mémorables. »

Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay -- Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest

« La réputation du parc national de la Pointe-Taillon avec la richesse de son territoire et ses rives sablonneuses idylliques n'est plus à faire. Le secteur Camp-de-Touage-Les-Îles répond au besoin de se reconnecter avec la nature pour profiter de ses bienfaits. Sa mise en valeur renforce aussi son caractère culturel particulier et unique où l'histoire s'est écrite et où d'innombrables souvenirs se sont créés. Nous continuerons de prendre grand soin de ce joyau naturel. »

Président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron

« Le parc national de la Pointe-Taillon est sans aucun doute l'un des plus beaux endroits pour profiter de ce que le Lac-Saint-Jean peut offrir. Je suis content de voir qu'une attention particulière est portée à la mise en valeur de ce secteur important pour l'économie de ma circonscription. Ce sont tous les citoyens de notre région qui pourront en profiter, de même que les nombreux touristes qui chaque année viennent nous visiter. »

Député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Éric Girard

« L'ouverture du secteur Camp-de-Touage-Les-îles à Saint-Gédéon constitue un jalon important qui propulsera notre développement économique et touristique, en plus de permettre la préservation de cet environnement exceptionnel. Saint-Gédéon voit son positionnement de Destination vacances renforcé, et son offre d'hébergement en camping et d'activités en plein air enrichie. Cet agrandissement permettra de créer et de consolider des liens fonctionnels et structurants entre divers attraits naturels et récréotouristiques de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Je remercie le gouvernement du Québec et l'ensemble des acteurs locaux et régionaux ayant œuvré à cette réalisation. »

Maire de Saint-Gédéon, M. Émile Hudon

« L'agrandissement du parc national de la Pointe-Taillon vient ajouter une infrastructure touristique de calibre international pour la MRC Lac-Saint-Jean-Est et ouvre une nouvelle fenêtre sur le majestueux lac Saint-Jean. Ce nouveau produit touristique unique générera d'importantes retombées économiques sur notre territoire. La MRC Lac-Saint-Jean-Est a su gérer les travaux complexes de réfection du Chemin du Golf, dont la relocalisation de trois trous de golf au Club de Golf Lac-Saint-Jean. Les employés de la MRC ont relevé ce défi avec brio et un grand souci de rigueur financière. »

Préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et maire de Saint-Henri-de-Taillon, M. André Paradis

Pour télécharger le vidéo de présentation du secteur ou des photos : WeTransfer.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Source et information : Jessie Deschamps, Conseillère en relations avec les médias, Sépaq, 418 261-1247, [email protected]; Michel Vincent, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, 514 231-2251, [email protected]

Liens connexes

http://www.sepaq.com