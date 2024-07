Parc national de la Jacques-Cartier - Inauguration officielle du nouveau sentier des Curieux

QUÉBEC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - La ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Isabelle Charest, le président-directeur général de la Sépaq, M. Martin Soucy et la directrice du parc national de la Jacques-Cartier, Mme Christine Hersberger, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle du nouveau sentier des Curieux, un parcours d'hébertisme ludique et éducatif destiné aux jeunes de 6 à 12 ans et réalisé au coût de 400 000 $.

1. La drave et l’exploitation forestière: Trois expériences différentes offrant des jeux d’équilibre rappellent les différentes étapes de la drave, de la coupe du bois jusqu’au flottement des billots sur l’eau. Crédit photo: Maryse Nobrega (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) 2. Les Hurons-Wendat: Une invitation à la création et à la découverte sensorielle du territoire qui intègre des éléments de la culture huronne-wendate. Crédit photo: Maryse Nobrega (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) 3. La bataille de la Jacques-Cartier: Pour protéger le parc national et ses habitants, l’enfant doit réussir un défi avant que tout le sable ne soit écoulé dans le sablier. Un jeu de vitesse et d’agilité. Crédit photo: Maryse Nobrega (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) Le président-directeur général de la Sépaq, Martin Soucy, la ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, Isabelle Charest, le maire de Stoneham-et-Tewkesbury et président de la table d'harmonisation, Sébastien Couture, et la directrice du parc national de la Jacques-Cartier, Christine Hersberger, ont procédé à l'inauguration du sentier des Curieux. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)