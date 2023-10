Parc national d'Aiguebelle - Le parc national d'Aiguebelle s'engage dans un processus de protection du ciel étoilé

ROUYN-NORANDA, QC, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Ce n'est pas partout au Québec qu'il est possible d'observer la voie lactée ou de se laisser émerveiller par les aurores boréales à partir de son balcon! En Abitibi-Témiscamingue nous avons cette chance et afin de souligner la qualité exceptionnelle du ciel étoilé de notre région, le parc national d'Aiguebelle s'engage dans une démarche de certification afin d'être reconnu comme un parc international de ciel étoilé auprès de DarkSky International.

Bien que la qualité du ciel nocturne au parc national d'Aiguebelle soit très bonne, le parc national n'est pas totalement préservé de la pollution lumineuse. Celle-ci est définie comme étant l'ensemble des nuisances causées par la lumière artificielle la nuit. Or, plusieurs pôles lumineux importants altèrent la qualité du ciel nocturne en région. Les dispositifs lumineux orientés vers le ciel et de couleur bleue contribuent fortement à voiler les étoiles puisque les particules en suspension et les molécules de gaz réfléchissent et diffusent cette lumière artificielle. Outre la diminution de la visibilité des étoiles, la pollution lumineuse affecte négativement la faune et la flore de différentes manières. De façon générale, la lumière peut désynchroniser les rythmes biologiques naturels ou les heures d'activités des animaux.

Dans le cadre de la démarche de certification auprès de DarkSky International le parc national d'Aiguebelle doit se positionner comme un leader dans la protection du ciel nocturne en sensibilisant et en engageant les municipalités et industries à adopter de bonnes pratiques d'éclairage. Le parc national doit également devenir un modèle en termes d'éclairage afin de limiter la pollution lumineuse dans les limites de son territoire. Grâce à une généreuse contribution de la mine Westwood d'IAMGOLD, le parc pourra se conformer aux critères de DarkSky International en matière d'éclairage externe. De plus, le parc doit souligner le travail d'adaptation de la fosse Fayolle, une branche d'IAMGOLD, afin de limiter au minimum les impacts de son éclairage sur le ciel nocturne.

Il s'agit d'un bel exemple de collaboration et d'engagement, qui l'espérons-nous, entamera un mouvement d'envergure puisque la préservation du ciel étoilé concerne l'ensemble des acteurs de la région.

