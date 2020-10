Parc du Mont-Royal - Montréal investit près de 7 M$ dans la réfection du chalet du Mont-Royal

MONTRÉAL, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal entreprendra cet automne des travaux de réfection au chalet du Mont-Royal afin d'assurer la pérennité de cet édifice d'intérêt patrimonial construit au début des années 1930 sur le flanc sud de la montagne et qui, avec le belvédère Kondiaronk qui se déploie devant lui, surplombe l'un des plus beaux panoramas de la métropole.

À partir de novembre, des équipes s'affaireront autour et à l'intérieur du chalet pour y effectuer une série de travaux allant de l'étanchéité de l'enveloppe du toit et du mur extérieur donnant sur le versant nord en passant par l'ajout d'un ascenseur, l'aménagement d'une salle à déchets et de trois nouvelles salles multifonctionnelles au sous-sol. Le système de chauffage au mazout sera également remplacé par un système de chauffage électrique et les toilettes seront rénovées. Cette mesure de décarbonatation s'inscrit parfaitement dans la transition écologique de la Ville de Montréal. Les sentiers autour du chalet seront également réaménagés.

La firme Procova effectuera les travaux, dont le coût total s'élève à 6 958 400 $, et tiendra compte des normes de l'accessibilité universelle dans leur réalisation. Le chalet demeurera partiellement ouvert pendant la durée de la réfection, qui prendra fin en juin 2022. Pendant la rénovation des toilettes du sous-sol, des roulottes toilettes seront temporairement installées à l'extérieur et à proximité du chalet. Pour le reste de la durée des travaux, les toilettes demeureront accessibles aux usagers.

« Ces travaux de réfection, qui seront effectués au cours des prochains mois au chalet du Mont-Royal, permettront de conserver pour une longue période ce bijou architectural dans sa forme actuelle. Les seules touches de modernité, qui y seront apportées, seront réalisées dans le but de rendre le chalet fonctionnel et accessible à l'ensemble de la population montréalaise », a déclaré Robert Beaudry, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif de la Ville de Montréal. M. Beaudry souligne par ailleurs que le programme pour la réfection des chalets de parcs en arrondissements a permis la réalisation de travaux de maintien dans neuf chalets locaux depuis son adoption en 2019.

Situés au cœur du parc du Mont-Royal et partageant un intérêt patrimonial reconnu, le chalet et le belvédère Kondiaronk font partie des sites de la ville les plus fréquentés. Érigé pour faire face à la Grande Dépression des années 1930 en donnant de l'emploi, le chalet du Mont-Royal est admiré au fil des décennies pour sa grande salle ornée de plusieurs œuvres d'art illustrant l'histoire de Montréal et pour ses élégantes boiseries.

