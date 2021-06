Parc de la Chute-Montmorency - Réouverture et reprise de certaines activités le 12 juin

« Nous sommes heureux de pouvoir recevoir les gens et de leur faire profiter de tout ce que ce lieu unique a à offrir. Ce sera l'occasion de leur montrer l'évolution des différents travaux qui viendront bonifier encore davantage l'expérience des visiteurs cet été. Le parc et sa chute majestueuse, très prisés par les touristes en temps normal, s'offrent tout entiers à sa redécouverte par les gens de la région de Québec», a rappelé la directrice du Parc de la Chute-Montmorency, Mme Nancy Bolduc.

Les services de restauration, dont le restaurant-terrasse avec sa vue panoramique, et les boutiques du Manoir Montmorency et de la gare seront accessibles dans le respect des consignes de santé publique. L'escalier panoramique (uniquement à partir du haut), le pont suspendu, les parcours de via ferrata et les divers sentiers pourront aussi être empruntés par les visiteurs. Le téléphérique reprendra du service dès le 16 juin, ce qui offrira alors un lien entre le haut et le bas du site. Des travaux à réaliser sur l'escalier du belvédère de la baronne repoussent par ailleurs l'ouverture de la tyrolienne.

Pour remplir les dents creuses, le 1759, le resto-mobile du parc, avec son menu de style « bouffe de rue », ainsi qu'un comptoir laitier seront installés à côté du manoir. Belle nouveauté : il sera aussi maintenant possible de commander une boîte à lunch au restaurant du Manoir Montmorency en vue d'un pique-nique à déguster tranquillement dans un décor pittoresque.

Ouverture progressive du bas de la chute

Inaccessible depuis plus d'un an, le secteur du bas de la chute sera rouvert progressivement à partir du 12 juin 2021. Il sera donc déjà possible de marcher sur le premier de quatre nouveaux tronçons du circuit aménagé pour s'approprier toute la splendeur du site : la passerelle contemplative, qui enjambe la rivière Montmorency. Toujours en chantier, les tronçons de chaque côté de la rivière seront graduellement accessibles au courant de l'été. Tel que prévu, la pièce maîtresse du projet d'aménagement, la passerelle semi-submersible et amovible qui flottera dans la rivière au pied de la chute, sera réalisée lors de la dernière phase des travaux et rendue accessible l'an prochain.

Ceux qui se demandent ce qu'il peut bien rester à faire comme activités cet été malgré la pandémie trouveront beaucoup de réponses à leurs questions en regardant du côté du Parc de la Chute-Montmorency.

sepaq.com/destinations/parc-chute-montmorency

