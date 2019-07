Parc de la Chute-Montmorency - Accès individuel gratuit pour la Communauté métropolitaine de Québec et tarif d'accès préférentiel pour tous les Québécois

QUÉBEC, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) annonce les nouvelles modalités de tarification qui entreront en vigueur au Parc de la Chute-Montmorency le 3 septembre prochain.

« Nous avons entendu les préoccupations de la population et des élus de la région de Québec. Ainsi, les 800 000 résidents de la Communauté métropolitaine de Québec pourront conserver l'accès gratuit au site », a déclaré le président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron.

« Le Parc de la Chute-Montmorency est un attrait majeur qui revêt une portée touristique internationale. Les modalités retenues permettent une tarification équitable qui s'harmonise aux pratiques de l'industrie touristique », a ajouté M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs.

« Je suis satisfaite du dénouement. Les citoyens et les élus de Québec ont exprimé des préoccupations et elles ont été entendues. Nous nous réjouissons du maintien de l'accès gratuit pour les résidents de la Communauté métropolitaine de Québec qui fréquentent en grand nombre ce site exceptionnel », a conclu la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault.

Un tarif préférentiel pour les Québécois

Les Québécois en provenance de l'extérieur de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) bénéficieront d'un tarif d'accès préférentiel de 4 $ par personne, en plus de l'accès gratuit pour les enfants de 17 ans et moins. Pour sa part, la clientèle hors Québec pourra accéder au site pour une somme de 8 $.

En ce qui a trait au tarif de stationnement, il sera réduit de 68 % par rapport à son coût actuel pour être offert à 4 $, et ce, pour tous les visiteurs, peu importe leur provenance (CMQ, hors CMQ et hors Québec). Rappelons que la tarification du stationnement doit répondre à un double objectif, soit de contribuer au désengorgement des rues avoisinantes tout en encourageant l'usage du transport en commun ou d'un mode de déplacement actif.



Un mode de tarification plus flexible et cohérent

Le mode de tarification individuelle, plus cohérent avec les pratiques de l'industrie touristique et du réseau de la Sépaq, permet une modulation du tarif en fonction des différents types de visiteurs, tels que les enfants, les familles et la clientèle hors Québec. D'ailleurs, un forfait famille à 60 $, incluant le stationnement, l'accès au site et le téléphérique, sera offert afin de préserver une accessibilité encore plus grande pour les familles du Québec, et ce, peu importe le nombre d'enfants.

Le Parc de la Chute-Montmorency est un site historique exceptionnel qui reçoit chaque année plus de 900 000 visiteurs, dont la moitié en provenance de l'extérieur du Québec. Il s'agit de la 2e attraction touristique la plus fréquentée de la région de Québec.

Nouvelle tarification d'accès individuelle au Parc de la Chute-Montmorency CMQ Province de Québec Hors Québec 17 ans et - Stationnement Gratuit 4,00 $ 8,00 $ Gratuit 4,00 $

À propos de la Sépaq

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est une société d'État regroupant un réseau de 46 lieux grandioses qui lui sont confiés par le gouvernement du Québec. Elle administre, exploite et met en valeur 23 parcs nationaux, un parc marin, 13 réserves fauniques, Sépaq Anticosti ainsi que huit établissements touristiques. Elle offre un éventail d'activités et de services permettant à ses visiteurs de vivre des expériences diversifiées dans des environnements naturels exceptionnels. La Sépaq assure la pérennité des territoires et des actifs publics au bénéfice de sa clientèle, des régions du Québec et des générations futures. Elle connecte les gens à la nature.

www.sepaq.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias Sépaq, 418 380-5875, poste 2326, boivin.simon@sepaq.com

Related Links

http://www.sepaq.com