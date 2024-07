Parc d'environnement naturel de Sutton (PENS) - La ministre Isabelle Charest inaugure le tout nouveau bâtiment d'accueil et annonce de nouveaux investissements pour la mise en valeur du site

SUTTON, QC, le 8 juill. 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, a eu l'honneur aujourd'hui d'inaugurer officiellement le tout nouveau bâtiment d'accueil du Parc d'environnement naturel de Sutton (PENS), construit en partie grâce à un investissement de 125 000 $ provenant du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE). Cette nouvelle infrastructure, moderne et fonctionnelle, permettra d'améliorer l'expérience des visiteurs en offrant des services d'accueil de qualité ainsi qu'un meilleur accès aux informations sur les activités et parcours offerts dans le parc.

Cet événement a par ailleurs été l'occasion pour Mme Charest de confirmer de nouveaux investissements totalisant plus de 92 000 $ dans le cadre du volet 2 du Programme d'aide financière aux infrastructures de sport, de loisir et de plein air (PAFIRSPA), afin de soutenir le développement du Parc d'environnement naturel de Sutton. Plus concrètement, ces sommes permettront notamment la mise à niveau de certaines sections de sentiers, la construction de passerelles, d'escaliers et de ponceaux, l'aménagement de l'accès à la rivière, l'ajustement de la signalisation en place et l'ajout de panneaux d'interprétation.

« Ces investissements permettront non seulement de préserver la beauté naturelle de cet endroit, mais aussi d'enrichir l'expérience des visiteurs, qui se font de plus en plus nombreux chaque année, et de favoriser le développement économique local. Ce parc est un joyau de notre région grâce à ses paysages pittoresques et à sa nature diversifiée. Les sommes investies démontrent donc non seulement notre engagement ferme à préserver ces magnifiques espaces, mais également notre volonté de renforcer cet attrait touristique important de notre région. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Pour de plus amples informations sur le Parc d'environnement naturel de Sutton et ses activités, veuillez visiter le site Web officiel du parc à l'adresse suivante : www.parcsutton.com.

