Parc canin Mali - La ville de Montréal réitère ses engagements pour le parc canin Mali et le réaménagement du viaduc Rockland

MONTRÉAL, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le responsable de l'urbanisme au comité exécutif, Robert Beaudry, de même que les conseillères d'arrondissement d'Outremont, Valérie Patreau et Mindy Pollak, ont rencontré aujourd'hui les représentantes de l'Association du parc canin d'Outremont, aussi connu comme le parc Mali, afin de rappeler les engagements de l'administration pour le parc canin et le viaduc Rockland dont les aménagements sont liés.

La Ville de Montréal réitère qu'elle intègre l'ensemble des besoins des visiteurs du parc Mali, résidents et compagnons canins, de même que la protection des espaces verts dans une réflexion globale sur le réaménagement du secteur du parc et le carrefour aux intersections des avenues McEachran /Thérèse-Lavoie-Roux et Bates qui comportent plusieurs complexités.

Réflexion globale sur l'aménagement du secteur

Afin d'amorcer cette réflexion, l'administration a lancé une étude multicritère dont l'objectif est d'identifier les scénarios optimaux de remplacement du viaduc Rockland, incluant le secteur du parc Mali. Parmi ces scénarios, une option suggère la conservation intégrale du parc canin Mali et les autres options préférentielles comprennent toutes un espace vert de superficie équivalente au parc Mali, pouvant accueillir une aire d'exercice canin. Il s'agit certainement d'une occasion à saisir pour repenser les intersections et carrefours adjacents, connus pour leurs enjeux de sécurité pour la mobilité douce et active.

D'autres activités d'échanges avec la communauté, dont l'Association du parc canin d'Outremont, sont prévues cette année afin de leur présenter l'analyse comparative des scénarios et l'étude qui sera finalisée à la fin de l'été 2022.

« Le réaménagement du viaduc Rockland et du Parc Mali se feront en collaboration avec la communauté, tout en prenant compte des enjeux de sécurité et de l'importance de maintenir des espaces verts dans le secteur. Notre administration est déterminée à proposer le meilleur projet possible aux citoyens et citoyennes et souhaite réaffirmer nos valeurs concernant le bien-être animal et le développement d'une mobilité durable. L'étude que nous avons lancée servira à développer un aménagement qui répondra à l'ensemble des besoins de ce secteur », confirme Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme au comité exécutif.

