BEACONSFIELD, QC, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que le maire Georges Bourelle, les membres du Conseil et monsieur Francis Scarpaleggia, député fédéral de Lac-Saint-Louis, ont procédé à l'inauguration du parc Briarwood dont les travaux ont été terminés à la fin du mois de juillet.

Les améliorations proposent un concept d'aménagement inclusif et contemporain qui facilite l'accès aux personnes de tous âges et de toutes capacités afin qu'elles puissent vivre une expérience répondant à leurs besoins et à leurs aspirations. Les modules de jeu choisis visent l'exploration tactile, motrice, cognitive et sensorielle. De plus, ce parc convivial offre une nouveauté à Beaconsfield : une aire de jeux d'eau!

Un contrat de 1 220 135 $ a été octroyé en juillet 2021 pour les aménagements au parc Briarwood. La Ville de Beaconsfield a obtenu une contribution non remboursable de 723 558 $, dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

« La Ville de Beaconsfield est très reconnaissante de cette opportunité de partenariat. Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux résidents et résidentes l'opportunité de jouer et de s'exercer sur un terrain de jeu inclusif et de qualité. Ce parc profitera aux jeunes et moins jeunes du quartier, incluant la population de personnes handicapées et à mobilité réduite, qui pourra profiter des bienfaits du jeu en plein air », a souligné le maire Bourelle.

« Je suis ravi que Beaconsfield puisse bénéficier de ce soutien fédéral visant à aider les collectivités partout au pays à se remettre de la pandémie grâce à des investissements pour améliorer la qualité de vie des gens. La Ville de Beaconsfield est connue pour l'énergie qu'elle consacre à mettre à la disposition des gens des espaces publics de qualité, comme le parc Briarwood, où les citoyens peuvent se rencontrer, profiter des espaces ouverts et ressentir un fort sentiment d'appartenance », a déclaré le député Scarpaleggia.

À propos du FCRC

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Une somme de 500 millions de dollars sur deux ans est versée aux agences de développement régional du Canada (ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens. Ce financement aide les communautés à :



adapter les espaces et les biens communautaires afin qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité conformément aux directives locales de santé publique;



aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

SOURCE Ville de Beaconsfield

Renseignements: Bureau du maire, [email protected]