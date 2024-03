Paradis fiscaux et leurs ramifications : journée de débats

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - La 3e édition de la Journée PFFO 2024, sur le thème « Mettre les juridictions offshores en débat : apprendre, comprendre et agir », se tiendra le 21 mars 2024 à Paris, au Conservatoire National des Arts et métiers ainsi qu'en webdiffusion.

Cette journée, organisée sous forme de tables rondes, portera principalement sur un aspect plus méconnu des juridictions offshores : les usages non fiscaux. Elle réunira des chercheurs et chercheuses universitaires, praticiennes et praticiens, et une élue de l'Assemblée nationale issus de différentes disciplines, notamment de l'économie, de la finance, du droit, de la sociologie et du management.

L'objectif est d'enrichir les connaissances et d'éclairer le débat public afin de faire avancer la réflexion... Post this

L'objectif est d'enrichir les connaissances et d'éclairer le débat public afin de faire avancer la réflexion sur la place et le rôle des juridictions offshores dans nos économies ainsi que sur les défis sociétaux qu'elles posent.

À l'initiative du professeur de l'Université TÉLUQ Franck Jovanovic , ce débat public se déplacera d'ailleurs à Montréal en septembre prochain. Auteur du livre Finance offshore et paradis fiscaux : légal ou illégal?, M. Jovanovic participera à enrichir la réflexion collective et à mieux comprendre la complexité du phénomène. Comment les juridictions offshores et la finance sont-elles utilisées à des fins légales? Comment ont-elles modifié les pratiques managériales? Comment se pose la question de la responsabilité sociale des entreprises dans un cadre offshore? Quelle place les outils, pratiques et territoires offshores occupent-ils dans notre économie?

« C'est un immense plaisir de coorganiser cette 3e édition du débat public sur les paradis fiscaux et la finance offshore avec des personnes qui possèdent une telle expertise. Réunir autant de spécialistes et de membres de collectifs citoyens pour débattre des enjeux soulevés par la finance offshore est un honneur. Nous aspirons à une meilleure prise de conscience citoyenne sur ce sujet crucial », déclare Franck Jovanovic.

La participation à cet événement est gratuite et ouverte à toute personne intéressée par les enjeux liés aux paradis fiscaux et à la finance offshore.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

