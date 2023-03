(Toute l'information financière est en dollars américains)

RICHMOND, BC, le 1er mars 2023 /CNW/ - Le Groupe Papier Excellence (le « Groupe »), par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive Domtar Corporation (« Domtar »), a annoncé aujourd'hui la clôture réussie de son acquisition précédemment annoncée de Produits forestiers Résolu Inc. (« Résolu ») (NYSE: RFP) (TSX: RFP). L'acquisition d'aujourd'hui permet de former une société diversifiée de produits forestiers plus solide et plus résiliente, axée sur la fabrication d'une gamme de produits de pâte et de papier pour usages spéciaux, d'impression, d'écriture et d'emballage, ainsi que de produits du bois et de papier tissu. L'acquisition de Domtar en 2021 et de Résolu aujourd'hui augmente considérablement la taille du Groupe, son offre globale de produits et sa portée géographique.

« Nous sommes ravis d'accueillir Résolu dans le Groupe Papier Excellence. Les activités de Résolu sont complémentaires aux nôtres. Cette acquisition permet d'ajouter de nouveaux produits à notre offre et nous permet d'accueillir une main-d'œuvre impressionnante qui renforce notre équipe existante. Nous sommes en bonne position avec l'ajout d'une capacité concurrentielle de production de bois d'œuvre à un moment de pénurie importante sur le marché de l'habitation en Amérique du Nord », a déclaré Patrick Loulou, vice-président du conseil et chef de la stratégie du Groupe Papier Excellence. « Résolu a démontré qu'elle partage nos valeurs et nos normes élevées en matière d'environnement, de collectivités et d'employés. »

« Ensemble, nous créons un acteur plus fort sur le marché mondial. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec nos nouveaux collègues, de générer une valeur à long terme et de stimuler une activité économique durable dans les collectivités où nous exerçons nos activités », a déclaré Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction de Résolu. « La société issue du regroupement adoptera des pratiques exemplaires, partageant un objectif commun de leadership en matière de développement durable ainsi qu'un engagement communautaire et des partenariats significatifs, notamment avec les communautés autochtones. »

Aux termes de l'entente, les actionnaires de Résolu reçoivent 20,50 $ pour chaque action ordinaire de Résolu. Ils reçoivent également un droit conditionnel à la valeur (un « DCV ») par action (après dilution), qui donne au porteur droit à une partie des éventuels remboursements futurs de dépôts de droits sur le bois d'œuvre résineux d'environ 500 millions de dollars versés par Résolu. Les actions ordinaires de Résolu cesseront d'être inscrites à la cote du New York Stock Exchange et de la Bourse de Toronto.

Conseillers

Barclays a été le conseiller financier exclusif de Papier Excellence, et Latham & Watkins LLP, McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Mehigan LLP ont été ses conseillers juridiques.

Marchés mondiaux CIBC a été le conseiller financier exclusif de Résolu, et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. ont été ses conseillers juridiques.

Financement

Barclays, CoBank et la Banque de Montréal ont fourni le financement de l'acquisition à Domtar relativement à l'opération.

À propos du Groupe Papier Excellence

Le Groupe Papier Excellence est un fabricant mondial privé et diversifié de pâte et de papier pour usages spéciaux, d'impression, d'écriture et d'emballage, produisant plus de 7 millions de tonnes par an avec un effectif de plus de 10 000 personnes dans ses quelque 40 emplacements répartis dans les Amériques et en Europe. Par l'intermédiaire de ses unités commerciales individuelles, le Groupe tire parti de son excellence opérationnelle et de ses produits durables et rentables de grande qualité pour livrer de la pâte et du papier de grande qualité à ses clients du monde entier. Pour de plus amples renseignements sur Papier Excellence, visitez le site www.paperexcellence.com. Pour en savoir plus au sujet de Produits forestiers Résolu, visitez le site www.pfresolu.com.

Renseignements: Personne-ressource - Papier Excellence: Médias: Martin Croteau, Tél. : 418 956-6898, Courriel : [email protected]; Personnes-ressources - Produits forestiers Résolu: Investisseurs: Marianne Limoges, trésorière et vice-présidente, Relations avec les investisseurs, Tél. : 514 394-2217 ou 514 838-0949 (cellulaire), Courriel : [email protected]: Médias et autres: Louis Bouchard, directeur principal, Affaires publiques et relations gouvernementales - Canada, Tél. : 514 394-2261, Courriel : [email protected]