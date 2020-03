Pandémie de la COVID-19 - Le premier ministre du Québec, François Legault, demande aux employeurs des chantiers de construction de prendre toutes les mesures de précaution pour protéger les travailleurs

QUÉBEC, le 20 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a profité de son point de presse quotidien, vendredi, pour indiquer que les chantiers de construction doivent rester ouverts et que les employeurs ont la responsabilité d'assurer et d'organiser les mesures de précaution pour protéger les travailleurs.

François Legault a déclaré que, s'il y a un secteur économique qu'on peut continuer de faire fonctionner pendant la crise, c'est le secteur de la construction. En effet, la construction représente au Québec plus de 260 000 emplois. Actuellement, en raison de l'éclosion de la COVID-19, beaucoup d'entreprises du secteur privé ont des difficultés et de nombreux emplois sont perdus. Or, le gouvernement du Québec a beaucoup de projets d'infrastructures dans ses cartons, des projets en santé, en éducation, dans le transport en commun et dans la voirie. Il s'agit là d'une belle occasion de remplacer des projets de construction annulés par le secteur privé par des projets dans le secteur public. M. Legault a ajouté que la fermeture des chantiers de construction n'est pas une mesure recommandée par la Direction de la santé publique du Québec.

Le premier ministre a pressé tous les entrepreneurs des chantiers de construction, quelle que soit leur taille, de prendre toutes les précautions possibles pour protéger leurs employés, c'est-à-dire donner accès à des endroits avec de l'eau et du savon pour que les travailleurs puissent se laver les mains et disposer de plus de roulottes pour la prise des repas, afin de respecter la distanciation d'un ou deux mètres entre les employés.

Appel aux entreprises québécoises pour la fabrication d'équipements

Le ministère de la Santé a réussi à libérer 4 000 lits en reportant des chirurgies électives. Le premier ministre a réitéré qu'à l'heure actuelle, la situation demeure sous contrôle. Les autorités de la santé publique assurent à la population que les mesures en place donnent des résultats.

Bien que le réseau de la santé dispose d'assez d'équipements, le gouvernement travaille tout de même sur des scénarios plus pessimistes afin d'être prêt à toute éventualité. C'est la raison pour laquelle des appels ont été faits auprès d'entreprises québécoises pour qu'elles fabriquent, si nécessaire, des masques, des respirateurs et d'autres équipements essentiels.

François Legault a été clair : toute personne qui est malade ou qui présente des symptômes doit demeurer à domicile et s'isoler pendant 14 jours.

Citations :

« Aujourd'hui, je m'adresse à tous les employeurs du secteur de la construction. C'est important de mettre en place toutes les précautions pour protéger les employés du secteur de la construction. Nous avons besoin de nos travailleurs de la construction, donc on les protège, s'il vous plaît ! Les Québécois sont de plus en plus conscients de la situation et c'est tant mieux. La consigne la plus importante : si vous êtes malade, restez chez vous, isolez-vous. Il ne faut surtout pas lâcher, nous sommes en train de sauver des vies. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Il est important de le répéter : pour l'instant, la situation est toujours sous contrôle. Nous avons augmenté la capacité de réponse aux appels au numéro général 1 877 644-4545 et, à partir de maintenant, nous allons pouvoir aussi utiliser à Québec le 418 644-4545, à Montréal, le 514 644-4545 et ainsi de suite pour l'indicatif régional de votre région. Nous avons assez d'équipements à l'heure actuelle et nous avons aussi libéré 4 000 lits en reportant des chirurgies électives. Chaque geste compte et va nous permettre de limiter la contagion. Je remercie encore une fois nos anges gardiens, celles et ceux qui nous protègent. Ensemble, on va passer à travers. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

À 13 h, le vendredi 20 mars 2020, il y a au Québec 139 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Il y a actuellement 2 400 personnes qui sont testées et dont les résultats sont en attente. Aussi, 7 700 personnes ont été testées et ont reçu un résultat négatif.

Actuellement, 10 personnes sont hospitalisées.

La situation de la COVID-19 est toujours stable au Québec.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

Liens connexes

