Pandémie de la COVID-19 - « L'urgence nationale, c'est la situation dans nos CHSLD. » - François Legault

QUÉBEC, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - « Le Québec est entré dans la crise mal équipé et la situation s'est détériorée », a reconnu d'emblée le premier ministre du Québec, François Legault.

Malgré les importants investissements réalisés pour nos CHSLD dans les deux premiers budgets de notre gouvernement, force est de constater que ce ne fut pas suffisant pour combler les postes qui étaient affichés. M. Legault a rappelé que la CAQ a toujours fait part de son intention d'augmenter les salaires des préposées et préposés aux bénéficiaires dans les nouvelles conventions collectives, qui auraient dû commencer le 1er avril dernier. Si c'était à refaire, le gouvernement du Québec aurait déjà augmenté leurs salaires, afin d'améliorer l'attractivité de ces emplois.

« Je sais que beaucoup de Québécois se demandent comment nous en sommes arrivés là. Moi-même, je me pose la question depuis des jours, des nuits. Je me dis que j'aurais dû augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires avant, même sans l'accord des syndicats. J'en prends la responsabilité », a déclaré François Legault.

« Je contribue » : tous les volontaires non retenus seront rappelés

La responsabilité du gouvernement du Québec sera de relever l'immense défi de gestion des ressources humaines créé par la crise actuelle. Le premier ministre a profité de son point de presse pour faire un premier bilan complet des retombées du site « Je contribue » :

51 957 personnes ont proposé leurs services ;

De ce nombre, 29 345 personnes ont été appelées et 6 773 personnes ont été embauchées ;

2 097 personnes se sont désistées ;

4 676 personnes ont été déployées dans le réseau.

François Legault a demandé aux fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux et aux établissements de recontacter à partir de demain tous ceux qui n'ont pas été recrutés parmi tous les volontaires pour s'assurer qu'aucun ne soit ignoré. « Je veux être bien sûr qu'on donne un autre tour de roue pour embaucher plus de monde », a souligné M. Legault.

Rémunération des médecins spécialistes : « On verra ça après la crise ! »

Le premier ministre a tenu à saluer la bonne volonté des médecins, qui sont nombreux à avoir répondu à son appel. M. Legault et la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Diane Francœur, ont tous deux convenu de régler la question de la rémunération après la crise.

« L'entente ne portait pas sur le travail en CHSLD. Mais on verra ça après. Là, c'est le temps de sauver les vies de nos aînés », a insisté M. Legault.

Aide des Forces armées canadiennes

Avec l'aide du gouvernement fédéral, le Québec verra arriver dès demain 125 membres des Forces armées avec des compétences médicales, qui seront déployés dans des CHSLD. François Legault a remercié le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, pour cette aide additionnelle pour protéger nos aînés.

Primes salariales pour les Québécois qui ont perdu leur emploi et qui iront aider les agriculteurs

Le premier ministre a invité les Québécois à venir travailler cet été dans les champs, aux côtés de nos agriculteurs. M. Legault a annoncé que son gouvernement allongera 45 M$ pour offrir 100 $ supplémentaires par semaine aux Québécois qui accepteront de leur prêter main-forte. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, en ont fait l'annonce cet après-midi.

« Je veux que le Québec devienne plus autonome pour les fruits, les légumes et tous nos aliments. J'invite les Québécois à en profiter ! Je pense que ce serait une belle expérience pour beaucoup de gens. »

Remerciements du jour

M. Legault a réservé ses remerciements du jour, vendredi, à tous les Québécois qui ont des compétences en santé et qui sont volontaires pour aller travailler dans nos CHSLD et donner des soins à nos aînés les plus vulnérables.

« C'est tout le Québec qui compte sur vous et qui vous remercie », a conclu François Legault.

Citations :

« Notre urgence nationale, c'est la situation dans les CHSLD. Nous traversons une période difficile dans nos milieux de vie qui accueillent des personnes âgées. J'aurais dû augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires avant la crise, même sans l'accord des syndicats, et ce, afin de reconnaître leur contribution et faciliter le recrutement. J'en prends la responsabilité. Maintenant, on doit tous se mettre en mode solution pour protéger nos aînés plus vulnérables. On doit se mobiliser pour gérer l'urgence. C'est le temps de sauver des vies ! »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du jeudi 16 avril 2020, à 18 h, il y a au Québec 16 798 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19.

Actuellement, 1 076 personnes sont hospitalisées, dont 207 personnes aux soins intensifs, une diminution de 2.

Le bilan des décès s'élève à 688 au Québec.

Jusqu'à présent, 3 068 personnes ont guéri de la COVID-19 au Québec.

Rappel des consignes :

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, il est important, notamment :

de se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, durant vingt secondes, particulièrement lorsqu'on arrive de l'extérieur ;

de se désinfecter les mains avec une solution à base d'alcool si l'on n'a pas accès à de l'eau et à du savon ;

de conserver une distance de deux mètres avec les autres personnes ;

d'éviter tout rassemblement ;

de rester chez soi, sauf en cas de nécessité.

En cas d'apparition de symptômes :

s'isoler ;

tousser à l'intérieur de son coude ;

jeter ses mouchoirs immédiatement après leur utilisation et se laver les mains par la suite ;

consulter le Guide autosoins ou appeler la ligne 1 877 644-4545 pour connaître les mesures à prendre.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

