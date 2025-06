Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 25 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Agence du revenu du Québec

M. Éric Maranda est nommé, à compter du 2 juillet 2025, membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim de l'Agence du revenu du Québec. M. Maranda est vice-président à la direction générale des entreprises de cette agence.

Mme Julie Blackburn et M. Jacob Martin-Malus sont nommés membres du conseil d'administration de cette agence.

Centre de services scolaire des Découvreurs

Mme Marie-Pierre Lamarche est nommée, à compter du 30 juin 2025, directrice générale du Centre de services scolaire des Découvreurs. Mme Lamarche est directrice générale par intérim de ce centre.

Centre de services scolaire Harricana

Mme Nancy Létourneau est nommée, à compter du 30 juin 2025, directrice générale du Centre de services scolaire Harricana. Mme Létourneau est directrice générale par intérim de ce centre.

Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais

Mme Nadine Carpentier est nommée, à compter du 30 juin 2025, directrice générale du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais. Mme Carpentier est directrice générale par intérim de ce centre.

Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue

Mme Pascale Girard-Toupin est nommée, à compter du 30 juin 2025, directrice générale du Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue. Mme Girard-Toupin est directrice des services éducatifs et complémentaires de ce centre.

Centre de services scolaire Sorel-Tracy

M. Jonathan Charbonneau est nommé, à compter du 30 juin 2025, directeur général du Centre de services scolaire Sorel-Tracy. M. Charbonneau est directeur général par intérim de ce centre.

Commission des services électriques de Montréal

M. Robert Gauthier est nommé, à compter du 3 juillet 2025, membre et président de la Commission des services électriques de Montréal. M. Gauthier est directeur de la division de la réalisation des travaux de cette commission.

Institut national d'excellence en éducation

M. Lucien Junior Maltais est nommé, à compter du 28 juillet 2025, membre du conseil d'administration et président-directeur général de l'Institut national d'excellence en éducation. M. Maltais est directeur général du Centre de services scolaire des Chênes.

Office de la sécurité économique des chasseurs cris

M. Gérald Lemoyne est désigné, à compter du 1er juillet 2025, vice-président de l'Office de la sécurité économique des chasseurs cris.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321