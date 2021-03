Pandémie de la COVID-19 - L'UMQ rend hommage aux victimes

MONTRÉAL, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - En cette Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) tient à rendre hommage aux quelque 10 000 personnes décédées depuis le début de la pandémie, il y a maintenant un an.

« Perdre un être cher, c'est extrêmement difficile. Perdre un être cher sans pouvoir lui dire au revoir, sans lui dire que nous l'aimons, c'est indescriptible, et l'on ne souhaite pas ça à personne. Pourtant, cela a été vécu par des milliers de personnes, partout au Québec, depuis un an. Au nom de l'ensemble des membres de l'Union, je souhaite transmettre toutes mes condoléances aux familles éprouvées par cette crise sanitaire historique et à leur rappeler que nous sommes à leurs côtés. C'est à ces 10 000 femmes et hommes qui ont malheureusement perdu leur combat contre la maladie que nous pensons aujourd'hui. Par respect pour leur mémoire, nous ne devons jamais les oublier », a déclaré la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

L'UMQ profite de cette journée de deuil collectif pour exprimer également sa solidarité envers toutes les personnes qui continuent de combattre le virus, celles qui sont guéries mais qui en gardent encore des séquelles, ainsi qu'à celles et ceux qui ont souffert ou qui souffrent toujours de problèmes physiques ou de santé mentale, qui ont perdu leur emploi, qui ont été coupés de leurs familles, de leurs amis et de leurs proches.

L'Union tient également à saluer le travail de l'ensemble du personnel de la santé et des services sociaux et d'autres services essentiels, dont les services d'urgence, qui n'ont ménagé aucun effort, au cours des derniers mois, pour assurer la santé et la sécurité de la population.

Enfin, l'UMQ souhaite souligner la mobilisation des organismes communautaires et des associations locales, qui ont prêté main-forte aux personnes dans le besoin, frappées par des pertes d'emplois en raison de la pandémie.

« Alors que le printemps est à nos portes, le pire semble maintenant derrière nous. Or, ce n'est surtout pas le moment de lâcher. Il nous faut, toutes et tous ensemble, poursuivre le travail afin de résorber cette crise et en tirer ensuite des leçons pour l'avenir. On l'a constaté il y a un an, tout peut basculer en un rien de temps, mais nous pouvons passer au travers de la pandémie et en ressortir collectivement plus fortes et plus forts », a conclu Madame Roy.

