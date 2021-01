Pandémie de COVID-19 - Programme de tutorat pour élèves vulnérables : le gouvernement du Québec dévoile une offre de service diversifiée

QUÉBEC, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Comme il s'y était engagé, le gouvernement du Québec dévoile aujourd'hui une plateforme visant à recruter un grand nombre de tutrices et de tuteurs dans le but de donner un soutien supplémentaire aux élèves les plus vulnérables affectés par la pandémie. Une série de mesures complémentaires visant à garder le cap vers la réussite et à favoriser le bien-être des élèves et du personnel scolaire sera déployée. Ces mesures, totalisant près de 38 millions de dollars, seront mises en œuvre dans les prochaines semaines. Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Tutorat : répondez présent pour nos élèves!

Pour faire en sorte que les élèves les plus vulnérables bénéficient d'un soutien pédagogique supplémentaire et qu'ils puissent créer de nouveaux liens qui leur permettront de renforcer leur motivation et de favoriser leur bien-être, en particulier en dehors des heures de classe, un programme de tutorat est mis en place pour les accompagner à long terme, jusqu'en juin 2022.

Ainsi, le gouvernement invite le personnel actuellement en poste, suppléant ou retraité du réseau scolaire, désirant faire du tutorat, à se porter volontaire pour prêter main-forte. Un appel aux étudiants collégiaux et universitaires est également fait pour offrir du tutorat aux élèves en difficulté. Dans tous les cas, les tuteurs seront rémunérés.

Le recrutement des étudiants pourra s'effectuer par l'entremise de la plateforme Web Répondez présent, qui est accessible dès maintenant. Cette dernière facilitera le recrutement des ressources volontaires par les organismes scolaires ou par les organismes partenaires qui les embaucheront pour travailler au sein des nouveaux services de soutien et d'accompagnement. Le personnel retraité de l'éducation pourra également proposer ses services par le biais de cette plateforme. Quant au personnel actuellement en poste et aux suppléants, ils auront également la possibilité de soumettre leur candidature directement à leur centre de services scolaire, à leur commission scolaire ou à leur établissement d'enseignement privé.

Accompagnement et soutien en santé mentale

De plus, les sommes accordées permettront au réseau scolaire de mettre en œuvre différentes initiatives de soutien additionnel en formation et accompagnement du personnel scolaire, notamment pour des problèmes plus spécifiques, comme la santé mentale et le bien-être des élèves. Ces sommes permettront notamment l'embauche de ressources spécialisées, la libération du personnel à des fins de formation et l'achat de matériel. Les écoles auront l'autonomie nécessaire pour mettre en place les initiatives les plus porteuses selon les besoins identifiés dans leurs milieux.

Un filet de sécurité additionnel pour les élèves

En complément de ces mesures, le ministre de l'Éducation annonce la conclusion de deux partenariats importants avec Alloprof et Tel-jeunes, totalisant un investissement additionnel de près de 12 millions de dollars, qui constitueront un filet de sécurité additionnel pour nos élèves.

Ainsi, l'organisme Alloprof se verra attribuer un montant de plus de 7,3 millions de dollars sur deux ans dans le but de mettre sur pied de nouveaux services de soutien pédagogique et d'accompagnement pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui présentent des risques d'échec scolaire, soit :

l'ouverture des services Alloprof les dimanches : les enseignants sont maintenant accessibles de 13 h à 17 h;

l'embauche de 100 enseignants répondants supplémentaires grâce au recrutement d'étudiants en enseignement;

le développement d'un nouvel espace collaboratif où poser ses questions scolaires (7 jours sur 7), animé par des étudiants postsecondaires;

la création de 150 « Mini-récup » sur les savoirs prioritaires au secondaire.

Pour sa part, l'organisme Tel-jeunes se voit accorder une somme de plus de 4,5 millions de dollars sur deux ans pour offrir un soutien à tous les jeunes du Québec par diverses actions, soit :

l'ajout de 200 heures d'intervention par semaine pendant les périodes de pointe;

la création du système « Un pas de plus vers toi », qui permet l'envoi d'un message à des jeunes en difficulté identifiés par le milieu scolaire;

l'accès à une messagerie accessible après les heures de classe, animée par des étudiants du postsecondaire (issus de programmes en relation d'aide) recrutés dans la banque de candidatures de la plateforme Web Répondez présent et supervisés par des professionnels;

et supervisés par des professionnels; la mise en place d'espaces d'échange (forums) sur des thèmes identifiés par les jeunes (isolement, stress, etc.);

le développement de contenu interactif destiné aux jeunes avec des compléments pour les professeurs et les parents;

le développement d'une application mobile qui regroupera, à terme, l'ensemble des services offerts par Tel-jeunes.

L'ensemble de ces initiatives seront déployées dans les prochains mois et constitueront, en plus des mesures déjà mises en place dans le réseau scolaire, un filet de sécurité supplémentaire pour les élèves les plus vulnérables.

Citations :

« Pour faire réussir un élève, et encore plus dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, l'apport de toute la communauté est essentiel. Aujourd'hui, je tiens à lancer un appel à la solidarité aux étudiants des cégeps et des universités ainsi qu'au personnel scolaire actuel et retraité : nos élèves les plus vulnérables ont besoin de vous. Ils ont besoin de vos connaissances, mais aussi de votre soutien moral pour leur permettre de terminer l'année scolaire en force et d'aller, eux aussi, au bout de leurs rêves. J'invite donc les étudiants collégiaux et universitaires intéressés ainsi que le personnel retraité de l'éducation à s'inscrire sur la plateforme et au personnel actuellement en poste ainsi que les suppléants à signifier leur intérêt pour s'investir dans notre jeunesse. Nous avons besoin de vous. Répondez présent! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Chaque jour, plus de 100 000 élèves se tournent spontanément vers Alloprof pour consolider leurs apprentissages. Les jeunes veulent réussir, c'est le message qu'ils nous envoient. À notre tour de leur dire : nous allons redoubler d'efforts pour vous offrir toutes les ressources possibles pour vous soutenir et pour convaincre les plus réticents d'accepter le coup de main qui les mènera à la réussite. »

Sandrine Faust, directrice générale d'Alloprof

« Au cours de ses 30 années d'existence, Tel-jeunes a accompagné plus d'une génération d'adolescents dans sa quête d'autonomie et de mieux-être. En 2021, le défi sera encore plus grand. La pandémie et le confinement ont été difficiles au Québec et les adolescents ont été particulièrement touchés. Grâce au soutien du Ministère, Tel-jeunes sera en mesure d'augmenter les ressources disponibles pour les jeunes, d'élaborer de nouveaux outils et de faciliter l'accès à ses services. C'est pour eux et avec eux que nous voulons évoluer. »

Céline Muloin, directrice générale, Tel-jeunes

Faits saillants :

Le recrutement de tuteurs et de tutrices est désormais en cours. Les étudiants ainsi que le personnel retraité de l'éducation peuvent faire connaître leur intérêt par l'intermédiaire de la plateforme Répondez présent à l'adresse suivante : https://www.quebec.ca/education/emplois-enseignement/tutorat/. Le personnel actuellement en poste et les suppléants pourront signifier leur intérêt directement auprès de leur centre de services scolaire, de leur commission scolaire ou de leur établissement d'enseignement privé.

à l'adresse suivante : https://www.quebec.ca/education/emplois-enseignement/tutorat/. Le personnel actuellement en poste et les suppléants pourront signifier leur intérêt directement auprès de leur centre de services scolaire, de leur commission scolaire ou de leur établissement d'enseignement privé. Dès le dimanche 31 janvier, les enseignants d'Alloprof seront en poste de 13 h à 17 h. Ils répondront aux questions des nombreux élèves qui font leurs travaux scolaires, étudient et préparent leur semaine de classe. Cette nouvelle plage horaire s'ajoute à l'horaire habituel, du lundi au jeudi de 17 h à 20 h.

Alloprof augmentera également le nombre d'enseignants disponibles pour soutenir les élèves de 17 h à 20 h, du lundi au jeudi. Dès la semaine du 31 janvier, Alloprof sera en mesure de traiter jusqu'à 30 % plus de requêtes.

L'organisme Tel-jeunes implantera, dans les prochains jours, un service de prise de contacts avec les jeunes identifiés par les écoles. Les élèves dirigés vers l'organisme par leurs enseignants seront donc rejoints rapidement par celui-ci.

Les autres mesures seront progressivement déployées dans le réseau scolaire au cours des prochaines semaines pour bonifier davantage les services pédagogiques et le soutien psychosocial offert aux élèves les plus affectés par la pandémie.

Les équipes-écoles devront identifier les élèves qui bénéficieront de ces nouveaux services de tutorat et de soutien psychosocial complètement gratuits.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site quebec.ca/coronavirus

https://www.alloprof.qc.ca

https://www.teljeunes.com

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Sources : Geneviève Côté, Attachée de presse du ministre de l'Éducation, 418 644-0664; Marie-Isabelle Saint-Laurent-Rivera, [email protected], 514 803-9566; Chantal Vignola, Directrice du développement d'affaires et des communications, [email protected], 514 882-6752