Pandémie de COVID-19 - Le gouvernement du Québec dévoile son plan pour la rentrée scolaire 2021 : un retour en classe normal pour tous!

QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a partagé aujourd'hui ses orientations pour guider la planification de la prochaine rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont dévoilé le Plan de la rentrée scolaire 2021-2022, qui consiste en une rentrée scolaire la plus normale possible pour les élèves et le personnel. Ce plan sera mis à jour au début du mois d'août de façon qu'il soit en accord avec l'évolution de la situation épidémiologique et l'avancement de la vaccination de la population générale et des élèves.

Signe qu'un retour à la normale est anticipé par les autorités, la rentrée se fera sans masque d'intervention ou couvre-visage pour les élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle. Le Plan prévoit aussi :

la fin d'une organisation basée sur les groupes-classes stables;

le retour des services éducatifs en présence à temps complet;

des mesures de soutien additionnelles pour les élèves vulnérables ou accusant un retard pédagogique;

une reprise des activités parascolaires;

le retour à la normale en ce qui concerne le transport scolaire et l'utilisation des cafétérias et des salles de dîneurs;

un maintien des mesures de nettoyage et de la désinfection par les agents d'entretien, particulièrement en ce qui concerne les surfaces fréquemment touchées;

un maintien des routines d'hygiène des mains pour les élèves et les employés, selon les recommandations de la CNESST;

un maintien de l'évaluation des enfants symptomatiques et de leur exclusion éventuelle.

Un réseau préparé et prêt à s'adapter

Finalement, dans le but de maintenir les services éducatifs en présence, le réseau se préparera à mettre en œuvre d'éventuelles mesures d'appoint qui pourraient s'ajouter ponctuellement si la situation sanitaire l'exige afin de limiter les fermetures de classes, d'écoles ou de centres en cas d'éclosion.

Par ailleurs, pour assurer un suivi rigoureux de la qualité de l'air dans l'ensemble des écoles primaires et secondaires, des lecteurs de CO 2 seront acquis dans les meilleurs délais, puis installés dans les classes le plus rapidement possible pour un monitorage informatique en continu de la qualité de l'air dans les classes. Une priorité sera accordée aux écoles à ventilation naturelle et à celles qui ont eu des dépassements lors des tests de l'hiver dernier. Soulignons qu'un expert indépendant en ventilation industrielle et en qualité de l'air intérieur accompagnera le Ministère et le réseau dans la mise en œuvre de ces actions.

Citations :

« La dernière année a été riche en défis, mais aussi et surtout, en apprentissages. Ce sont les efforts de tous les Québécois qui nous permettent aujourd'hui d'envisager un retour à la normale pour la prochaine rentrée scolaire. Notre souhait est que dès le jour 1, tout soit en place pour que les élèves retrouvent leur école, telle qu'ils la connaissaient. Nous avons confiance en notre jeunesse, qui saura faire le nécessaire pour retourner à l'école : aller se faire vacciner en grand nombre. La réponse des jeunes a, jusqu'à maintenant, été extraordinaire et je souhaite que cela se poursuive. Cette annonce, jumelée à notre Plan de relance pour la réussite éducative, contribuera, j'en suis convaincu, à la réussite de nos jeunes. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« L'annonce d'aujourd'hui me rend très fière. Le chemin parcouru au cours des derniers mois est incroyable. Le retour du parascolaire chez nos jeunes est une source de motivation très importante pour plusieurs d'entre eux. Je suis convaincue que ces excellentes nouvelles contribueront au maintien d'une bonne santé mentale chez tous les élèves. Je profite de l'occasion pour remercier le personnel du réseau, qui mettra encore une fois tout en œuvre pour assurer la réussite de nos jeunes. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Ces orientations prennent en compte le fait qu'à la rentrée scolaire, 75 % de la population de 12 ans et plus aura été vaccinée.

L'administration de la première dose chez les jeunes de 12 à 17 ans se poursuivra pendant toute la saison estivale pour ceux qui, peu importe la raison, n'auront pu être vaccinés avant le 23 juin. Il est également souhaité que la deuxième dose soit administrée aux environs du retour en classe à l'automne 2021. Les détails de cette étape seront dévoilés ultérieurement.

Rappelons qu'une révision de l'ensemble des orientations sera réalisée en août, avant la rentrée scolaire, en fonction des plus récentes données épidémiologiques et de l'avancement de la vaccination de la population générale.

Rappelons que gouvernement a lancé, en mai dernier, le Plan de relance pour la réussite scolaire : l'éducation au-delà de la pandémie, représentant des investissements totalisant 110 millions de dollars pour assurer la persévérance scolaire et favoriser la réussite éducative des élèves du Québec.

Liens connexes :

Tout ce qu'il faut savoir sur la rentrée automnale : Québec.ca/rentrée-scolaire-2021

Plan de relance pour la réussite éducative : l'éducation au-delà de la pandémie : https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/relance-education

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Source: Jean-François Del Torchio, Directeur de la stratégie, Cabinet du ministre de l'Éducation, 438 490-5502, [email protected]; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093