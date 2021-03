Pandémie de COVID-19 - Le gouvernement du Québec accorde un soutien supplémentaire aux organismes d'action communautaire autonome et à leurs regroupements travaillant en éducation

QUÉBEC, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Dans le but de soutenir les organismes communautaires et leurs regroupements poursuivant une mission en éducation, qui sont aux prises avec des coûts supplémentaires ou ont subi une perte de revenus dans le contexte de la pandémie, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, annonce une aide ponctuelle de 1 450 000 $ liée au Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE).

Depuis le début de la pandémie, les organismes communautaires en éducation sont à pied d'œuvre pour maintenir et adapter leurs services en fonction des contraintes sanitaires. En effet, ils ont dû ou devront assumer des dépenses supplémentaires imprévues liées à la pandémie. La plupart de ces dépenses ont un caractère ponctuel. Ainsi, l'aide supplémentaire allouée aux organismes est pour l'année 2020-2021.

Citation :

« La situation inhabituelle dans laquelle nous nous trouvons implique que nous devons, tout un chacun, nous adapter quotidiennement. Depuis toujours, les organismes communautaires répondent présents, et ils le font encore plus depuis la pandémie. Leur rôle essentiel bénéficie à des milliers de personnes qui fréquentent quotidiennement ces organismes pour différents services. C'est pourquoi je suis fier de leur apporter mon soutien et que je me réjouis des sommes annoncées aujourd'hui. Cette aide financière leur permettra de couvrir certains frais occasionnés par la pandémie et de se concentrer ainsi sur leur véritable mission. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Les services proposés par les organismes et les regroupements bénéficiant du financement lié au PACTE visent à répondre à des besoins spécifiques en matière d'alphabétisation, de lutte contre le décrochage scolaire, de raccrochage scolaire et de formation continue. Ces services offrent une solution de rechange aux services que propose le réseau public.

Le PACTE vise notamment à faire connaître, à promouvoir et à soutenir les organismes d'action communautaire autonome dont la mission principale s'apparente à la mission éducative du ministère de l'Éducation.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site quebec.ca/coronavirus.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Jean-François Del Torchio, Directeur de la stratégie, Cabinet du ministre de l'Éducation, 438 490-5502, [email protected]