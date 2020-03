Pandémie de COVID-19 - L'UMQ propose des orientations communes aux municipalités québécoises

MONTRÉAL, le 13 mars 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont fait le point aujourd'hui sur la pandémie en lien avec la COVID-19 (coronavirus) et déterminé les actions à prendre pour accompagner les membres de l'Union à cet effet.

« Les municipalités ont rapidement pris leurs responsabilités, comme gouvernements de proximité, et mis en place des mesures de prévention pour limiter la propagation du virus et assurer la santé et la sécurité de leurs employées et employés ainsi que de leurs citoyennes et citoyens. L'UMQ et le milieu municipal suivront de très près l'évolution de la situation et maintiendront un contact étroit et constant avec le gouvernement du Québec et les autres partenaires concernés afin de s'adapter aux directives qui seront revues en continu », a déclaré la présidente intérimaire de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

Les élues et élus se sont notamment entendus sur des orientations communes, que les municipalités sont invitées à adopter, en tenant compte des directives de leurs directions régionales de santé publique et de l'évolution de la situation :

Suspendre leurs activités communautaires, culturelles, de sport et de loisirs et procéder à la fermeture au public des installations municipales (salles communautaires et de spectacles, bibliothèques, piscines, gymnases, arénas et tous les autres équipements propices aux rassemblements) en prenant soin, si possible, de réaffecter à d'autres tâches les employés visés. Il est important de bien informer les citoyennes et citoyens par le biais des différentes plateformes de communication à leur disposition;

Reporter toute consultation publique et autres rencontres semblables. Cependant, nous invitons les citoyennes et citoyens à utiliser les moyens technologiques à leur disposition (page Facebook, télévision communautaire, etc.) pour suivre les travaux du conseil municipal;

Les hôtels de ville peuvent demeurer ouverts;

Favoriser autant que possible le télétravail pour les employées et employés municipaux. Les municipalités sont invitées à se positionner dès maintenant sur les divers aspects du télétravail :

Possibilité d'implantation du télétravail dans l'organisation, si ce n'est déjà fait;



Définir ou revoir les catégories d'emplois admissibles ainsi que les tâches où le télétravail est possible ou autorisé;



Prévoir une politique spéciale portant sur le télétravail en cas de risque de pandémie;



Communiquer l'information pour s'assurer d'une application uniforme.

Afin de soutenir ses membres à ce sujet, l'équipe du Carrefour du capital humain de l'UMQ a transmis un exemple de politique spéciale de télétravail, qui adresse notamment la question des divers niveaux d'autorisation de recours au télétravail. Chaque municipalité, chaque établissement et même chaque service pourront être à des niveaux d'autorisation différents selon la réalité particulière de chacun. L'important est d'avoir une procédure connue et efficace pour la gestion du maintien des opérations.

Adopter des mesures liées aux voyages de leurs employées et employés :

Mettre en quarantaine pour 14 jours et rémunérer leurs employées et employés de retour d'un voyage;



Interdire tous les voyages à l'étranger et au Canada au nom de la municipalité ainsi que de leur recommander de ne pas faire de voyage personnel à l'étranger et au Canada .

Ces orientations s'inspirent directement des directives émises par le gouvernement du Québec le 12 mars. Soulignons que le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, a également annoncé aujourd'hui la fermeture complète, pour une durée de deux semaines, des écoles, cégeps et universités sur l'ensemble du territoire québécois.

L'UMQ en mode action et prévention

Au cours des dernières semaines, l'UMQ a été proactive afin d'accompagner ses membres à faire face aux défis qu'entraînent la propagation de la COVID-19. Le 12 mars, l'Union a notamment pris la décision d'annuler toute réunion en personne ou événement à venir dans les 30 prochains jours. Ces activités seront remplacées, lorsque possible, par des réunions au moyen des différents outils technologiques disponibles (webinaires, visioconférences, conférences téléphoniques, etc.) ou seront annulées. Les participantes et participants seront contactés au moment opportun pour plus de détails.

Toujours soucieuse de soutenir ses membres, l'UMQ, via son service du Carrefour du capital humain, a transis aux directeurs généraux et responsables des ressources humaines de ses municipalités membres, depuis le début mars, des publications relatives au coronavirus. Ces publications ont pour but d'informer les membres sur l'état de la situation en leur fournissant les sources pertinentes à consulter, des informations et des références pour les aider à gérer les questions concernant les refus de travailler, la Charte et la vie privée versus la santé et la sécurité ainsi que les absences et le plan de continuité des affaires.

Le Carrefour du capital humain de l'UMQ tiendra par ailleurs, le 17 mars prochain, un webinaire à l'intention des municipalités portant sur toutes les questions relatives à la gestion des ressources humaines dans le cadre de la pandémie. Les détails seront bientôt disponibles dans la section spéciale sur la COVID-19 sur le site Web de l'UMQ.

Les Assises 2020

La décision de tenir ou d'annuler les Assises annuelles 2020 de l'UMQ prévues du 20 au 22 mai prochains à Montréal, n'a pas encore été prise. Une évaluation sera faite en tenant compte de l'évolution de la situation et une décision sera communiquée aux membres.

L'UMQ continue de suivre la situation de près et tiendra ses membres informés de tout développement à ce sujet. Dans l'intervalle, les municipalités souhaitant obtenir de l'information à jour sur l'état de la situation peuvent visiter la page sur la COVID-19 sur le site Web du gouvernement du Québec (quebec.ca/coronavirus) ou téléphoner au 1 877 644-4545.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

